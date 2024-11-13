特朗普當選｜為何美國候任總統等待11週才就職？一文了解2大原因

美國總統大選結果塵埃落定，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）將第2度入主白宮，然而他卻要等待11週時間，到2025年1月20日才會正式宣誓就職。下文將為讀者整理出在這「11週」之間，美國各層級政府須要處理甚麼事情，以及制定上述規定的2大原因。



不少地方的領導人都會在選舉後不久上任，英國首相施紀賢（Keir Starmer）更是在7月4日大選後的點票確定工黨勝選後，7月5日隨即覲見英王查理斯三世（King Charles III）拜相。為何美國要等11週？

100年前等待時間更長

事實上在100年前，美國候任總統要等得更久，綜合德媒《德國之聲》10日報道與美國政府網站指出，歷史上美國候任總統正式就職日期比目前規定更長，當選者要等到次年3月4日才會正式上任。

2024年11月6日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump)）在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話。而妻子梅拉尼婭（Melania Trump）和二媳婦拉拉（Lara Trump）則站在兩側。（Reuters）

這一規定直到1933年才發生改變，當時美國正值經濟大蕭條，失業率高達25%，在這危急時期，時任當選總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）卻仍在等待就職，民眾均期待時任總統胡佛（Herbert Hoover）快點卸任，交棒予小羅斯福。

美國會、州政府為減少混亂、不穩定的可能性，最終於1933年通過憲法第20條修正案，將總統就職日從3月4日提前到1月20日。

那麼為何不直接把就職日推前到大選舉行的11月？

歷史慣例

美國賓夕法尼亞州大學政治學教授伯克曼（Michael Berkman）向《德國之聲》表示，美國政府中心於建國初期位於紐約，來自13個州的人們須花很長時間前往紐約參加就職典禮，而且各州前往紐約所花費的時間也會產生重大影響，因此有必要設立一個較長「等待期」。

這制度某程度上是一種歷史慣例，但不代表「等待11週」的規定在現代已沒有實用意義。

2024年11月5日，美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）出席在美國密歇根州舉行的競選集會。（Reuters）

美國複雜選舉制度

這與美國的選舉制度有關，在大選投票日後，這「11週」中還要經過多個選舉程序，才能正式確定選舉結果。

選舉日結束後，全國各州工作人員開始點票，程序漫長，媒體、分析機構等會先在全國範圍收集選票數據，推測出勝選者，此屬非官方性質，至於正式的選票認證程序，要先讓點票結果送交州政府，由州長認證，需時長得多。

2023年9月26日，美國華盛頓，圖為美國國會大樓。（Reuters）

美國總統並非通過直接選舉產生，而是由美國選舉人團的選舉人選出。在大選投票日後，各州要再確定選舉人團名單，然後這些選舉人在12月中旬舉行會議，投出該州的正式選舉人票，這些結果隨後會送交國會。

國會最後會於1月6日召開會議，統計從50個州收到的選舉人票，並由副總統主持會議並宣布勝選者。

若兩位候選人都獲得269票或無人獲得所需270張票的罕見情況，則由眾議院決定勝選者。候任總統將在餘下的2週公布內閣成員，直到1月20日正式就職。