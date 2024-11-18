共同社民調：石破茂內閣支持率40%　較上月底增長7.9個百分點

日本共同社11月17日發布的最新民調顯示，首相石破茂的內閣支持率為40.0%，較眾院選舉之後10月底時的調查，大幅增長7.9個百分點；最新不支持率則為38.8%。



在日本國會11月11日的首相選舉中，石破茂（左）在議事堂內疑似睡着，旁為內閣官房長官林芳正（Reuters）

民調顯示，67.3%受訪者認為應再次修改《政治資金規正法》，以加強禁止企業和團體進行政治捐款；認為無需禁止佔26.2%。

關於自民和公明兩黨在眾院選舉後淪為少數派，67.9%民眾認為兩黨未來「應就各項政策與在野黨合作」，26.4%認為 「應尋求在野黨聯手以爭取佔多數」。

日本10月27日舉行眾議院選舉，一名母親與女兒於東京一個票站內投票。（Reuters）

至於政府為應對物價上漲，計劃向免交稅的低收入家庭發放3萬日圓，67.4%受訪者表示「不予認同」。

關於美國候任總統特朗普（Donald Trump）上台後對日美關係的影響，32.4%的受訪者認為「將惡化」，8.1%認為「將變好」，56.1%認為「無改變」。