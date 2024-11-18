共同社民調：石破茂內閣支持率40% 較上月底增長7.9個百分點
撰文：蕭通
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日本共同社11月17日發布的最新民調顯示，首相石破茂的內閣支持率為40.0%，較眾院選舉之後10月底時的調查，大幅增長7.9個百分點；最新不支持率則為38.8%。
民調顯示，67.3%受訪者認為應再次修改《政治資金規正法》，以加強禁止企業和團體進行政治捐款；認為無需禁止佔26.2%。
關於自民和公明兩黨在眾院選舉後淪為少數派，67.9%民眾認為兩黨未來「應就各項政策與在野黨合作」，26.4%認為 「應尋求在野黨聯手以爭取佔多數」。
至於政府為應對物價上漲，計劃向免交稅的低收入家庭發放3萬日圓，67.4%受訪者表示「不予認同」。
關於美國候任總統特朗普（Donald Trump）上台後對日美關係的影響，32.4%的受訪者認為「將惡化」，8.1%認為「將變好」，56.1%認為「無改變」。
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