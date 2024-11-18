加拿大男右腿感染需截肢　手術後驚見「左腿不見了」：醫生鋸錯腳

撰文：TVBS新聞網
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加拿大一間醫院發現恐怖醫療失誤。

一名48歲男子因為右腿感染需要接受截肢手術，醒來卻發現醫生擺烏龍，截肢的是他相對健康的左腿，頓時崩潰。

主治醫生事後已向男子道歉，相關單位也開始針對這宗離譜事件啟動調查，釐清發生原因。

事件發生在加拿大曼尼托巴省溫尼伯的格雷斯醫院（Google Maps截圖）

醒來後右腿仍在痛　左腿無端被切掉卻選擇原諒　點圖放大看相關照片及了解更多：

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《鏡報》報道，這一事件發生在加拿大曼尼托巴省溫尼伯的格雷斯醫院（Grace Hospital）。

48歲的男子甘迺迪（Jason Kennedy）因右腿疼痛與出血，10月23日前往社區醫院就診，醫生告訴他右腿骨頭嚴重感染，恐危及生命，必須截肢。

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他10月28日前往格雷斯醫院動手術，31日從麻醉中清醒時，驚然發現醫生截肢的是他的左腿，而不是嚴重感染的右腿。

甘迺迪感到難以置信，表示：

我以為這是一場噩夢，我的右腿仍然在痛。

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這宗事件發生後，主治醫生等人已向他道歉。

溫尼伯區域健康管理局（Winnipeg Regional Healthy Authority）發言人表示，基於病患隱私，他們能提供的資訊有限，不過他們已經知悉此事：

我們的病患安全小組正在審查此事，找出可能的系統問題，審查結果出爐後會告知病患。

甘迺迪指出，他現在選擇公開此事，希望能提高大眾對這個議題的關注。儘管左腿已經沒了，他依然願意原諒。

他透露事件剛發生時，他曾自怨自艾，思索「這種事怎麼會發生在我身上？」，後來想起父母和祖母教導他寬恕很重要，才讓他選擇放下。

甘迺迪的母親伊凡（Yvonne Young）則指出，兒子願意寬恕的心讓她感到驕傲，但這宗事件背後的責任人仍須負責：

他應該要得到賠償，這樣是不對的。

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