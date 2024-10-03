「整容馬拉松」搞出人命 24歲女8小時狂做6次手術 吐血痛苦身亡
撰文：ETtoday
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巴西塞阿拉州（Ceara）一名24歲女子接受「馬拉松式整容」，在短短8小時內進行了6次不同的整容手術。
結果引發嚴重併發症，在歷經吐血及呼吸困難等症狀之後，不治身亡。
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G1、《太陽報》等外媒報道，薇薇安（Viviane Lira Monte）透過網絡找到這名醫生，支付4.2萬英磅（約43萬港元），於8月31日接受一系列整容手術，包括縮胸，腹部、手臂、背部與下巴抽脂，豐唇及豐臀，只住院一天就被安排回家。
未料，薇薇安術後情況持續惡化，儘管被緊急送醫，甚至住進加護病房，仍在搶救20多天後，於9月22日宣告不治，死因為腹部嚴重感染引發的心臟衰竭。
丈夫雷南（Renan Santiago）傷心欲絕表示，妻子接受手術後，出現嚴重的發炎與感染，一度吐血、無法呼吸。儘管醫護人員「設法使她甦醒過來，也給她插管，但她就是沒辦法挺過來。我們看着她漸漸死去」。
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雷南指控，這名醫生祭出優惠，誘導患者接受更多手術，卻在病患術後狀況不佳時神隱，直到薇薇安死前幾小時，才終於現身加護病房。
醫生被媒體問及此案時，拒絕公開回應。
警方也認為此案確實有可疑之處，已經展開調查。
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