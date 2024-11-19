美媒：特朗普承認司法部人選Matt Gaetz難獲通過　惟無意換人

美國《紐約時報》11月18日報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在私人談話中承認，司法部人選、前眾議員蓋茨（Matt Gaetz）難以獲參議院確認提名，但他仍然無意撤回提名。報道分析，特朗普正以蓋茨的巨大爭議作為「注碼」，賭參議院難以拒絕所有提名人選，以至於其他爭議較少的人選能直接獲確認。



報道稱，從歷史上看，候任總統通常會以妥協方式提名內閣人選，即其團隊提前弄清楚參議院可以容忍的底線，作為提名內閣人選的標準。

2024年10月31日，美國內華達州，時任共和黨眾議員蓋茲（Matt Gaetz）出席共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的競選集會時向台下觀眾揮手致意。（Reuters）

然而，特朗普這次在共和黨大勝的鼓舞下，正在使用一種新的策略，提名大量的極端內閣人選，以至於參議院無法全部都拒絕任命。

報道稱，特朗普團隊似乎認為蓋茨即使最終不獲參議院確認，亦能迫使對方降低任命標準，提高其他提名人選獲確認的機會。

2024年11月6日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在西棕櫚灘上向支持者發表講話，他在當日宣布在2024年總統大選中獲勝。（Reuters）

目前不少特朗普內閣人選都具一定爭議性，例如獲提名衞生部長的小羅伯特甘迺迪持（Robert F. Kennedy Jr.），持質疑疫苗的立場；獲提名國防部長的海格塞斯（Pete Hegseth）是一名前新聞主持人，其領導經驗遭國防界人士質疑。