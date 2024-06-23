世界最靚阿婆？71歲美魔女角逐美國德州小姐　健美體型吸睛

美國德州小姐（Miss Texas USA）大賽迎來最特別的參賽佳麗，她是現年71歲、來自艾爾帕索（El Paso）的女性瑪莉莎（Marissa Teijo），她也該項選美賽事史上最高齡的參賽者，優勝者將能代表德州角逐美國小姐（Miss USA）后冠。



綜合美媒報道，瑪莉莎之所以能圓夢，主要與環球小姐組織（Miss Universe organization）解除過往參賽資格的各種限制，包含年齡、身高、體型等外在條件，進而讓許多女性敢於展現自我，無懼世俗眼光出馬挑戰后冠。

（IG@marissateijo）

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事實上，瑪莉莎並不是第一次站上這種競技比賽，長年接受專業健美訓練的她，數十年來參加過無數次健美比賽，在舞台上展現自己結實健美的身材。被問到即將與100多名年輕佳麗競爭，瑪莉莎絲毫沒有任何畏懼，反倒透過媒體向其他女性喊話：

追逐你心中的夢想，永遠不嫌太晚！

never too late to chase your dreams

在瑪莉莎之前，南美洲阿根廷選美舞台上，已經有一個案例供她參考。現年60歲的羅德里格茲（Alejandra Rodriguez），以首都布宜諾斯艾利斯小姐（Miss Universe Buenos Aires）后冠，挑戰2024年阿根廷環球小姐大賽（Miss Universe Argentina），雖未能封后、卻榮獲最佳臉孔獎項，引起外媒高度關注。

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美國23歲女子薩拉·米利肯（Sara Milliken）榮獲美國小姐選美大賽阿拉巴馬小姐（Miss Alabama）冠軍。（IG@thenamalmiss）

美國23歲女子薩拉·米利肯（Sara Milliken）榮獲美國小姐選美大賽阿拉巴馬小姐（Miss Alabama）冠軍。（IG@thenamalmiss）

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