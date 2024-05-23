美國小姐風波｜亞軍接任后冠慘被網暴　母收威脅：全家活在恐懼中

美國選美界近期不平靜！最新一屆「美國小姐（Miss USA）」的女模沃伊特（Noelia Voigt）無預警在社群媒體宣布放棄后冠、成為72年來首位做出此舉的佳麗，引發外界對於選美界內部情況的臆測。



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而接任后冠的亞軍甘琪維茲（Savannah Gankiewicz）也不好過。

自接任美國小姐以來，甘琪維茲在網絡上受到嚴重的網路欺凌。許多人批評她「不配當美國小姐」。

更有網民肉搜到其母親，並留下威脅性的言論：「希望妳女兒被槍殺。」讓全家人生活在恐懼之中。

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現年28歲的甘琪維茲是夏威夷小姐，並於2023年9月榮獲新一屆美國小姐亞軍。她上周五（5/17）訪問夏威夷山火受害者時，強忍淚水的向媒體表示：「我不知道你們是否有在社群媒體上看到，但自從我獲得這個頭銜以來，我受到了很多霸凌和騷擾。」

即便如此，甘琪維茲還是以寬容的心去面對惡評。「我希望能用自己卸任前短短5個月的時間，讓大家看到我的家鄉毛伊島（Maui）。」甘琪維茲致力於協助家鄉從山火中重建，也希望外界能看到作為一位女性，即使在被欺負下，也能堅強的發聲。

至於原先的美國小姐冠軍沃伊特，於5月6日無預警表示自己由於「心理健康」因素，將自願放棄后冠。有眼尖網友發現，沃伊特發布的聲明稿竟然有「藏頭」，把每句話開頭的英文字母拼在一起，竟顯示出「我被封口」（I AM SILENCED）的語句。

無獨有偶，就在沃伊特發布聲明的2天後，現年17歲的「美國青少年小姐」（Miss Teen USA）得主斯里瓦斯塔瓦（UmaSofia Srivastava）也宣布放棄頭銜，並在聲明中表示「我的個人價值觀不再完全符合組織的方向」，也讓外界對於選美界內部有諸多揣測。

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