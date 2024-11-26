朔爾茨當選德國社民黨總理候選人
撰文：蕭通
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德國社會民主黨（SPD，簡稱社民黨）11月25日宣布，現任德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）當選該黨總理候選人，競逐連任下屆政府總理。
社民黨25日召開的新聞發布會上，該黨領導人埃斯肯（Saskia Esken）表示，朔爾茨被一致提名為社民黨總理候選人，在當今德國、歐洲和世界所處的特殊形勢下，朔爾茨是正確人選。
由朔爾茨領導的社民黨，早前與自由民主黨（FDP）、綠黨組成的執政聯盟出現分裂，由於財稅政策等問題分歧嚴重，令朔爾茨11月6日宣布免除財政部長林德納（Christian Lindner）的職務。而林德納為自由民主黨黨魁，該黨同日宣退出聯合政府，俗稱 「紅綠燈聯盟」的三黨聯盟瓦解。
朔爾茨定於12月16日在聯邦議院發起對總理的信任投票，由於執政社民黨與綠黨合計議席不足半數，如無意外無法通過信任投票。按規定，聯邦議院將宣布解散，並在60天內舉行大選。
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