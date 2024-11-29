美國17歲女孩疑遭15歲鄰居姦殺　檢方：疑犯多次徒手折磨動物致死

美國德州17歲女孩埃爾南德斯（Kaitlan Hernandez）3月不幸遭強姦及謀殺，事後警方拘捕其鄰居、15歲疑犯巴雷拉（Darryl Barrera）。這宗駭人的謀殺案於11月25日開審，檢方及醫學專家表示，巴雷拉患有心理問題，過往甚至曾徒手折磨貓、狗和浣熊致死。由於案情嚴重，法官裁決他須以成人身份受審。



德州當地媒體KSAT電視台26日報道，埃爾南德斯與巴雷拉都是在德州的同一條街區長大。疑犯3月12日傍晚時分來到埃爾南德斯的家，詢問她是否可以外出。由於第二天是上學日，她的的祖母只允許她外出30分鐘，但她最後卻遲遲未回家。

美國德州17歲女孩埃爾南德斯（Kaitlan Hernandez）2024年3月不幸遭強姦及謀殺，事後警方拘捕其鄰居、15歲疑犯巴雷拉（Darryl Barrera）。(示意圖)

死者的家人隨後得知巴雷拉已回到家，便詢問他是否知道埃爾南德斯的去向。他當時聲稱，自己只知道她去了附近一個車站。最終，死者的家人決定報警求助。

警方接報後派員搜索，其後在某橋下的排水溝發現一具身上有多處瘀傷、勒痕跡象的裸屍，並確認死者是埃爾南德斯。警方隨即逮捕嫌疑最大的巴雷拉，更在其指甲下找到死者的DNA。

美國德州17歲女孩埃爾南德斯（Kaitlan Hernandez）2024年3月不幸遭強姦及謀殺，事後警方拘捕其鄰居、15歲疑犯巴雷拉（Darryl Barrera）。這宗駭人的謀殺案於11月25日開審。圖為埃爾南德斯的照片（聖安東尼奧警局）

案發時巴雷拉年僅15歲，到開庭當日才剛滿16歲。檢方向法官表示，疑犯過去曾徒手折不少動物致死；一名醫學專家還表示，巴雷拉承認有色情成癮的問題。他目前正在等待正式被起訴。