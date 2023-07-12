付不出手術費　「剪刀插腦袋」長達一周　菲律賓9歲女童奇蹟生還

菲律賓一名9歲女童在跟弟弟吵架時，不慎遭剪刀插入頭部，不過因為家境清寒，女童沒辦法盡快動手術，就這樣讓剪刀「插在頭上」長達一週。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，9歲的妮可（Nicole Raga）日前跟5歲的弟弟吵架，當時弟弟揹著一個背包，背包中裝了一把剪刀，誰知兩人爭執途中剪刀竟然就這樣不偏不倚的，插進妮可的腦袋中。

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妮可的父親聽見女兒的哀號聲趕緊前來查看，發現女兒頭上插著一把剪刀，嚇得趕緊將女兒送往當地醫院治療。

然而令人心痛的是，由於妮可家境不好，家人付不出3萬菲律賓比索（約1.7萬台幣）的醫藥費，這把剪刀就這樣插在妮可頭上一週，只能在醫院觀察。

幸好當地居民得知這起意外後，有不少人開始為妮可募款捐獻，7月9日當天妮可終於順利手術取出這把剪刀。

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妮可的父親表示，真的很感謝有那麼多人為妮可捐款和禱告，妮可手術後恢復良好，腦部沒有受損，所以不會留下長期的後遺症。

他也提到，事件發生後他們已經認真檢查過家裡，確保家中沒有任何危險物品，提醒家中有孩子的家長要避免把尖銳物品放在孩子可以取得的位置。

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