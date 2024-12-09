特朗普醫療總監人選陷槍案爭議　13歲失手撞落槍目睹父親中彈

在11月22日獲美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名出任醫療總監的著名家庭醫生Janette Nesheiwat陷入槍擊案爭議，事發於她13歲時捲入一場意外發生的槍擊案，並目睹父親中彈。



圖為Janette Nesheiwat在2024年11月9日發布的照片，其中顯示她同特朗普和萬斯的照片合影。（X@@DoctorJanette）

《紐約時報》12月6日報道，事發於1990年2月，當時Nesheiwat年僅13歲，家住佛羅里達州的Umatilla。她早晨進入父親房間，試圖從床舖上方架子中的一個漁具盒內取出剪刀，未料失手打翻盒子，此時一把手槍從中掉出並意外走火擊中在床上熟睡的父親，他頸部受傷次日在醫院不治身亡。

報道引述警方紀錄指，傷者躺在床上瀕臨死亡，雙手交叉抱胸，一名接報到場的警員在通報中描述此案為「意外槍擊事件」。Nesheiwat計劃在17日出版回憶錄，形容案件意外發生，指父親的身亡令自己下定決心成為一名醫生，但並未在書中提及更多細節。

圖為Janette Nesheiwat在2024年11月2日發布的照片，其中顯示她與特朗普會面並碰拳。（X@@DoctorJanette）

特朗普過渡團隊發言人Brian Hughes則對她因父親意外喪生後投身醫學界表示肯定，稱她所具有的奉獻精神，「正是特朗普提名Nesheiwat成為下任醫務總監的原因。」