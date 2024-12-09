美國佐治亞州公寓槍擊5人亡　警方初步調查兇手謀殺後自盡

美國佐治亞州發生槍殺案，警方12月7日發現5人在亞特蘭大一間公寓中身亡，包括1名1歲男嬰，初步調查認為是一宗兇手行兇後自殺案件，調查仍在進行中。



綜合外媒報道，身亡5人中有3名成年人與2名兒童，其中1名死者的朋友證實，她們一家四口住在一起，包括43歲祖母，她26歲的兒媳婦以及1名1歲孫子與5歲孫女。

美國佐治亞州發生槍殺案，警方2024年12月7日發現5人在公寓中身亡，初步調查認為是一宗兇手行兇後自殺案件。（Youtube@fox5atlanta）

當地警方證實，現場還有一名32歲男子身亡，5人身上均發現有槍傷，初步調查為槍手謀殺後自殺，但目前尚未查明是誰扣下板機以及為何扣下板機。

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