UNH | 美國聯合健康保險CEO遭槍殺　警方續緝兇公布2疑犯照片

美國聯合健康保險（UnitedHealthcare，UNH）的行政總裁湯普森（Brian Thompson）12月4日於曼哈頓遭槍殺，槍手仍在逃。紐約警方8日公布2張疑犯照片，分別為他坐在汽車後座上，以及身着夾克在街上行走，照片中他均佩戴帽子與口罩。



警方6日來到中央公園搜尋線索，發現一個背包，相信是疑犯丟棄，並未在其中發現武器，而是一件疑犯的外套，隨後還在7日派出蛙人潛入公園湖中，試圖搜尋犯案武器，不過暫未有線索。

警方描述疑犯當日行蹤，指他早上5時30分離開酒店前往市中心的希爾頓酒店，6時17分在星巴克下單，接着29分鐘後便開槍殺死湯普森。疑犯在案發後騎單車前往中央公園，之後轉乘的士，最後出現在巴士總站。警方相信他不久後就搭洲際巴士離開紐約，懷疑他下一站是亞特蘭大。

圖為紐約警方2024年12月8日公布照片，相中為紐約警方懷疑槍殺美國聯合健康保險公司行政總裁湯普森的疑犯，不過暫未公布照片拍攝日期。（X@NYPDnews）

案件仍在調查中，FBI現懸賞5萬美元，紐約警方則懸賞最高1萬美元，以獎勵提供相關資訊人士。