UNH | 美國聯合健康保險CEO遭槍殺 警方續緝兇公布2疑犯照片
撰文：官祿倡
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美國聯合健康保險（UnitedHealthcare，UNH）的行政總裁湯普森（Brian Thompson）12月4日於曼哈頓遭槍殺，槍手仍在逃。紐約警方8日公布2張疑犯照片，分別為他坐在汽車後座上，以及身着夾克在街上行走，照片中他均佩戴帽子與口罩。
警方6日來到中央公園搜尋線索，發現一個背包，相信是疑犯丟棄，並未在其中發現武器，而是一件疑犯的外套，隨後還在7日派出蛙人潛入公園湖中，試圖搜尋犯案武器，不過暫未有線索。
警方描述疑犯當日行蹤，指他早上5時30分離開酒店前往市中心的希爾頓酒店，6時17分在星巴克下單，接着29分鐘後便開槍殺死湯普森。疑犯在案發後騎單車前往中央公園，之後轉乘的士，最後出現在巴士總站。警方相信他不久後就搭洲際巴士離開紐約，懷疑他下一站是亞特蘭大。
案件仍在調查中，FBI現懸賞5萬美元，紐約警方則懸賞最高1萬美元，以獎勵提供相關資訊人士。
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