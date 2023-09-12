福島核污水｜海鮮與鹽真的安全？專家談哪種鹽最好　少吃這幾種魚

日本開始排放福島含氚核污水，引發搶鹽潮，台灣民眾也擔心食鹽和海鮮的食安。



《健康2.0×挖健康》網絡節目主持人江坤俊醫師，邀請「無毒教母」譚敦慈，解答含氚核污水對海鹽和海產的影響，以及選購重點。

【懶人包】不吃鹽更損健康 「無毒教母」教這樣吃鹽和海鮮最安全（點圖放大看精華節錄）：

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現在需要搶鹽巴嗎？

林口長庚臨床毒物中心護理師譚敦慈表示，民眾買了太多鹽，如果保存不當，反而是浪費了！且台灣一年有235萬人因為吃重鹹而引發高血壓、腎臟等疾病，其實多數民眾需要減少鹽分攝取，並不必搶鹽、囤鹽。

人可以不吃鹽巴嗎？

如果擔心從食鹽裏攝取到放射線氚，不吃鹽巴可以嗎？譚敦慈說明，鹽分攝取不足會導致低血鈉，不但會出現頭暈、頭痛、噁心、想吐等症狀，甚至有死亡危險。

臨床上看到有些老人家，聽說吃鹽不好，於是飲食都不加油、鹽，結果造成電解質不足的低血鈉症，傷害更大。

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放射線物質「氚」會殘留在鹽巴裏嗎？

江坤俊醫師說明，食鹽是「氯化鈉」，化學式NaCl，而福島電廠排出來核污水「氚」（3H）是氫離子的一種，食鹽裏沒有氫離子，並不會和氚結合。

大家都害怕輻射物質，但天然環境中包括地底和溫泉就有些許輻射物質。科學家經過計算，如果直接以福島排放的含氚污水製成鹽巴，每天要吃到444公斤的鹽，輻射劑量才會超出世界衛生組織（WHO）規範，民眾不必過度恐慌。

哪種鹽巴最健康？

礦鹽、岩鹽或海鹽好？譚敦慈說，她自己家裏都買台鹽精製鹽。事實上，湖鹽、岩鹽經過日月風霜，也會累積一些重金屬；精製鹽則濾掉許多雜質，反而比較純粹。

譚敦慈也提醒腎臟病患，選購食鹽一定要看清楚，是氯化鈉，不要買到氯化鉀的「低鈉鹽」！因為「低鈉鹽」就是「高鉀鹽」，洗腎病人需要限制鉀離子攝取，若使用低鈉鹽會很危險。

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鹽巴如何保存？

鹽巴買回家用不完，會過期嗎？該如何保存？譚敦慈表示，基本上，除了「加碘鹽」要注意包裝上的標示保存期限之外，鹽巴和糖並沒有保存期限，但如果保存不當，鹽巴會受潮結塊。

鹽巴結塊還能用，除了把它敲碎，也可以烤一下，去除水份；平時則可在鹽罐裏放幾顆炒乾的米粒，避免受潮結塊。另外，鹽巴別放在流理台下方櫥櫃，太潮濕；也不要放在灶台旁，要遠離爐火。

日排放核污水，海鮮還可以吃嗎？

吃魚好處多！根據政府建議，每人每周至少吃魚2次，會讓兒童更聰明，還能預防心臟血管、憂鬱、失智等疾病。吃哪些魚好？譚敦慈推薦鯖魚、秋刀魚、虱目魚柳、鱸魚等小型魚都富含有Omega-3，尤其鯖魚的含量最高。

但鮪魚、旗魚、油魚、鯊魚等大型魚含有較高的重金屬，不建議多吃，尤其是魚頭、魚皮、內臟等部位最好別吃，以美國曾進行的毒物學研究顯示，去除魚皮之後再下鍋煎，可以減少40%左右的重金屬含量。

譚敦慈說明，南方澳是全世界第2大鯖魚漁場，高雄漁船捕獲的秋刀魚也是全球排名數一數二，台灣漁業署一直有監測鄰近漁場海域的水質，食藥署也會對進口魚貨查驗把關，民眾不必過度擔心這些魚貨可能受到污染，而捨棄了優質且高CP值的小型魚。

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