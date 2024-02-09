福島核污水外洩｜東京電力公司所長道歉　政府要求查明原因並預防

撰文：聯合新聞網
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東京電力公司營運的福島第一核電站在7日上午發現，含有放射性物質的水從高溫焚燒爐廠房外牆排氣口外洩。

日本共同社報道，福島第一核電站所長田南達也8日造訪福島縣政府致歉稱，「給縣民等廣大民眾造成擔憂和不安」。

福島縣方則要求東電查明原因，並防止此類問題再次發生。

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共同社指出，田南接受媒體採訪表示，「將查明原因，在下週內報告」。

東電估算，外洩水量為5.5公噸，所含放射性物質為二百二十億貝克，但東電稱這對核電站廠區外沒有影響，這些含放射物質的水也沒有入海。東電將回收可能被水滲入的土壤，進行調查。

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