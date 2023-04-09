美中倘因台灣打核戰　日本研究：將投24核武器　恐致260萬人死亡

日本長崎大學核武廢止研究中心（RECNA）基於目前國際情勢，針對實際在東北亞等地動用核武會造成多少人喪命進行模擬分析，近日發表研究結果。結果顯示，若中美因台灣問題使用核武，至少將造成260萬人喪命。就算核武使用地區受限，在核武使用後的幾個月內，該地區仍會有至少25%的人口死亡。專家指出，各界有必要正視使用核武的風險，重新調整國家安全架構。



綜合《NHK》、《TBS》報導，長崎大學核武廢止研究中心，與美國研究所等機構一同進行研究，若在東北亞等地使用核武，會造成多大的損害。他們基於各國的核戰略與國際情勢進行模擬分析後，分別針對5種案例，依據核武產生的暴風和輻射等影響，推測死亡人數。

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結果顯示，若朝鮮率先使用核武，美國也動用核武反擊，雙方估計將投下3顆核子武器，導致1萬1千人死亡。另一方面，若俄羅斯率先對美國使用核武，雙方估計投下8顆核武器，導致29萬人死亡。死亡人數最多的案例，則是中國大陸和美國針對台灣問題動用核武器的情況。模擬結果顯示，若共軍率先動用核武，美中將攻擊彼此的軍事設施，總計使用24枚核武器，導致260萬人死亡。

長崎大學核武廢止研究中心教授鈴木達治郎指出，因為國家間的誤會和缺乏溝通，極有可能導致其中一方動用核武。就算僅使用一顆，也會造成莫大損害。基於此研究結果，希望擁核國的領導者，能正視使用核武的風險，修正仰賴核威懾的國家安全架構。

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