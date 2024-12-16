印度分屍命案　女子拒絕姊夫追求竟被殺　頭顱棄垃圾場

印度加爾各答傳出分屍命案，一名女子因為拒絕姊夫追求，慘遭對方殺害後斬首，分屍成3大塊，丟棄在當地各個不同地方中，警方最先在一棟大樓後方垃圾場中發現斷頭，後來將凶嫌逮捕。



一名30多歲女子因為拒絕姊夫追求遭到分屍。當地居民於12月13日早上在加爾各答南部托利岡格區（Tollygunge）一個垃圾場中，發現女子斷頭被包在垃圾袋中立即報案。警方在警犬的幫助下，隔日在池塘附近找到女子身體和下半身。

警方後來將35歲男子拉斯卡（Atiur Rahman Laskar）逮捕，身為建築工人的他坦承犯案。拉斯卡表示，死者約2年前與丈夫分居，後來與他在同一地區工作，2人每天都會一起上下班，久了以後讓他萌生愛意。

警察副局長卡利塔（Bidisha Kalita）表示，女子拒絕拉斯卡後開始躲避對方，甚至封鎖電話號碼，沒想到種種舉動激怒對方，拉斯於12月12日晚上等女子下班後，把人帶到一處正在興建的大樓中殺害分屍。警方目前正在調查事件是否有其他人涉案。

警方在垃圾場一帶調查（影片截圖）

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