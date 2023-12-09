台灣三分二肺癌患者非煙民　專家：華人基因所致

肺癌擠下大腸癌成了台灣新癌王！



《中天新聞網》獨家專訪前台大校長及醫學院院長，現任中研院院士楊泮池，肺癌權威的他說他們努力在找原因。

有些不抽煙的人會得肺癌，是因為台灣人的基因變化比其他地區高，但目前發現肺癌時，有五成的人已經是肺癌四期。

肺癌最常見的症狀就是沒症狀 發現時很多已是晚期（點圖了解更多）：

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楊泮池指肺癌跟別的癌症不一樣，沒有特殊指標可以篩檢：肝癌有抽血「胎兒蛋白指數」與定期超音波；攝護腺癌抽血有PSA指數。無聲無息的肺癌不但是十大癌症死因之首，也是最燒錢的癌症。

楊泮池說大部份臨床發現時真的就是肺癌末期，而肺癌最常見的症狀就是「沒有症狀」，肺一旦痛起來已是晚期症狀。

「最大的問題就是大家普遍認為肺癌是抽煙的才會得的病，這是錯誤的！在歐美無論男女，肺癌患者大多有抽煙的病史，但在台灣的肺癌患者並非如此。在台灣的肺患者當中，竟2/3沒有抽煙，1/3有抽煙！於是我們開始研究為何台灣抽煙的人口與肺癌不是等比，後來研究發現亞洲人的『基因』對於外來致癌源（二手煙、空氣污染）受到的影響很大。」

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肺癌與肺腺癌有何不同？肺腺癌大幅成長與環境和基因有很大關聯性

肺癌分為鱗癌與腺癌（肺腺癌），肺癌的鱗癌與抽煙有較大關聯。但台灣煙害防治法成立後，鱗癌下降，肺腺癌反而大幅增加。目前肺癌一期的五年存活率是80%，二期五年存活率50%，三期五年存活率30%，四期五年存活率只有10%以下。而大部份發現的，五成卻是已經四期了。

楊泮池說目前無法早期發現是個最大問題，如何早期篩檢出初期肺癌，讓可以治癒的第一期增加，降低肺癌四期的發生率。這也是什麼楊泮池要推低劑量電腦斷層肺癌篩檢（LDCT）定期篩檢，早點「抓」癌。

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台灣肺癌病患大多屬於「不抽煙的肺癌」

台灣的肺癌中，肺腺癌佔所有肺癌的70%-80%，加上X光要照到肺癌腫瘤要3cm左右才看得到，已不是一期，1cm以下肺癌腫瘤幾乎照不到。所以楊泮池說服政府希望推廣低劑量電腦斷層肺癌篩檢（LDCT），一開始針對老煙槍，與有肺癌有家族史的民眾開始做。

去年七月一號到今年六月底的時間開始做，成果非常成功，短短一年篩了近五萬人，有531位肺癌病患找到了。重點是85%做篩檢的人，大多是零期和一期，等於這些病患早期發現，早期治療，開完刀就可以回家，日後只要追蹤就好。

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華人帶有高比例EGFR基因 空污問題不容忽視

而空污的研究也有新發現，楊泮池指出，PM2.5空氣污染會活化表皮生長因子受體（EGFR），使致癌基因表現更高、癌化進程更快，由於華人帶有高比例的EGFR基因，空污問題不容忽視。

台灣肺癌已經連續19年居頭號奪命腫瘤。平均每小時就有1人因肺癌而死亡。為迎戰頭號奪命腫瘤，中研院院士楊泮池日前首度偕六大學會呼籲設置「肺癌辦公室」，希望能整合資源守護台灣人健康。

除了預防、篩檢外，現況晚期肺癌患者比重仍逾五成，晚期治療的重要性不言而喻。如何藉由接軌國際標準治療，幫助提高不適合手術的晚期肺癌患者的治療效果，絕對是肺癌辦公室要達成晚期肺癌五年存活率倍增的重點。他坦言，健保資源限制下，現仍有部分「標靶藥物」未獲給付，「免疫藥物」的給付也與國際指引有些許落差。因此，三級防治目標是讓健保提供的肺癌治療能接軌國際，幫助提升晚期患者存活率及生活品質。

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