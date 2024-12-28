禍從口入？西班牙研究指：一個茶包可含數以十億微塑膠粒

現代人生活節奏急速，許多返工一族喜歡在辦公室沖茶包飲茶，但西班牙一項新研究可能會讓你在沖茶包之前三思，原來一個茶包可能包含數以十億計的微塑膠粒。



英國《每日郵報》12月27日報道，西班牙巴塞隆拿自治大學（Autonomous University of Barcelona，UAB）的科學家警告，一個茶包可能會對人體釋放數以十億個危險的微塑膠粒。

西班牙巴塞隆拿自治大學（Autonomous University of Barcelona，UAB）的科學家發表研究，指一個茶包可能會對人體釋放數以十億個危險的微塑膠粒。研究分析了市面上三種不同類型的茶包。（Banaei et al., Chemosphere, 2024）

據報道，科學家團隊針對市面上流行的3種茶包進行研究，第一種是尼龍（Nylon）茶包，第二種是「聚丙烯」（Polypropylene，PP）茶包，第三種是未知的過濾聚合物（an unknown filter polymer），然後將3種茶包放入95°C沸水的燒杯中。

結果發現，3種茶包都會釋放微塑膠粒，其中以聚丙烯包裝茶包的釋放量最多，每毫升釋放約12億個微粒，平均尺寸為136.7納米。

尼龍茶包每毫升釋放818萬個微粒，平均尺寸為138.4納米。

西班牙巴塞隆拿自治大學（Autonomous University of Barcelona，UAB）的科學家發表研究，指一個茶包可能會對人體釋放數以十億個危險的微塑膠粒。研究分析了市面上三種不同類型的茶包。（Banaei et al., Chemosphere, 2024）

在實驗過程中，研究團隊發現大部份微塑膠粒被產生黏液的腸道細胞吸收，有些甚至可以進入細胞核（cell nucleus）。

西班牙巴塞隆拿自治大學（Autonomous University of Barcelona，UAB）的科學家發表研究，指一個茶包可能會對人體釋放數以十億個危險的微塑膠粒。研究分析了市面上三種不同類型的茶包，圖為研究指微塑膠粒可以進入人類的細胞。（Banaei et al., Chemosphere, 2024）

令人憂慮的是，目前仍無法確認這些微塑膠粒對人體健康的長遠影響。過往有研究顯示，食品包裝是微塑膠粒主要來源，但到目前為止，對於從茶包中攝取的微塑膠粒數量，還較少有研究。