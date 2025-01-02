車撞人群10死35傷｜FBI：疑兇為退役美軍　車攜ISIS旗幟疑有同黨

美國新奧爾良市（New Orleans）元旦凌晨有汽車衝撞人群，司機下車後開槍並與警方駁火，造成至少10死35傷，疑兇據指已身亡，聯邦調查局（FBI）循「恐怖主義行為」（act of terrorism）調查。FBI證實，已被擊斃的疑犯為42歲男子Shamsud Din Jabbar，是一名美國公民及退伍陸軍。卡車上有ISIS 旗幟、武器和「潛在的」簡易爆炸物，並指在現在還發現了懷疑炸彈。當局不認為他單獨犯案，正調查其他可能的同黨。



有網民分享事發現場的影片：

疑以應用程式租車 當局檢獲手槍及AR式步槍

美國全國廣播公司（NBC）等媒體引述執法人士消息稱，疑犯是被FBI開槍擊斃，為42歲男子Shamsud Din Jabbar 。消息人士稱，當局仍在研究其背景和可能的旅行歷史，並正調查多個疑似簡易爆炸裝置。

有高層執法官員稱，FBI及新奧爾良當地執法部門，正調查嫌疑人使用的槍枝，執法部門已查獲一把手槍和一把AR式步槍。事件中使用的車輛也是焦點。該輛車掛德州車牌，據指是一輛福特F-150電動皮卡車。霍士新聞報道，該車在案發前兩天，曾從墨西哥經德州邊境城市EaglePass返回美國。

美國有線電視新聞網（CNN）和美國廣播公司（ABC） 報道，聯邦執法部門消息人士稱，嫌疑人透過一款應用程式租用該車。

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被指「試圖碾壓盡可能多的人」及「全心要製造大屠殺」

案發於元旦凌晨3時15分，一輛貨車高速撞向正慶祝新年的群眾，疑犯並下車後開槍。當局指疑犯「全副武裝」，在與警方交火後死亡。事件造成至少10死、35人傷，警察局長Anne Kirkpatrick表示，襲擊不牽涉酒駕，「這名男子試圖碾壓盡可能多的人」、「他全心要製造大屠殺和造成破壞」。

事發地點為市內運河街（Canal Street）和波旁街（Bourbon Street）的交匯處，是該市歷史悠久的旅遊點，以其音樂、酒吧吸引大量人群。不過，Anne Kirkpatrick稱，大部份傷者為當地居民，並非遊客。她指出，司機曾向警察開槍，有兩名警員中槍，幸情況穩定。

年度大學橄欖球賽Sugar Bowl押後舉行

當地時間上午6時35分，新奧爾良市長LaToya Cantrell召開記者會，指事件為恐怖襲擊（a terrorist attack）。新奧爾良市議員Oliver Thomas稱，知道兇手已經死亡，又稱對方邪惡。

警方表示，事發時有超過300名警察在執勤。該市每年元旦都會舉辦的美國大學橄欖球賽 Sugar Bowl。但因事件影響，主辦方宣布押後一天舉行。

市議會主席Helena Moreno稱，據她了解，可能有其他疑犯參與其中，所有部門都在齊心協力調查。「我收到的信息是，此人全副武裝，顯然不是本地人。他做好了準備，要為街上的人群造成可怕的痛苦」。

網上有事發現場的影片，可以見到有人為傷者進行心肺復甦：