韓國公調處逮捕尹錫悅未果　民眾抗議　法院駁回尹錫悅異議申請

韓國高級公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）正尋求逮捕總統尹錫悅，但受總統警衛處阻擋一直未成事，民眾1月5日繼續在尹錫悅官邸附近集會抗議，韓國法院5日也駁回尹錫悅方提出對執行逮捕令的異議申請。



韓國民眾1月5日繼續在尹錫悅官邸附近集會抗議（Reuters）

2024年12月14日，韓國總統尹錫悅在首爾的總統官邸向全國發表演說。（Reuters）

尹錫悅的代表律師之前向韓國首爾西部地方法院申請，對逮捕令及扣押搜查令提出異議，主張違反刑事訴訟法和憲法，要求法院判決不允許執行，法院5日終駁回其申請。

對於公調處繼續尋求逮捕尹錫悅，據韓聯社報道，尹錫悅的法律代理人團5日反擊指，將檢舉公調處處長吳東運等150多人，6日會向首爾中央地方檢察廳提交檢舉狀。

逮捕令限期逼近

由於逮捕令將於6日屆滿，預料公調處將再次嘗試拒捕總統尹錫悅。韓國公調處1月4日下午向代理總統崔相穆發送電子公文，要求其下令總統警衛處配合執行拘留總統尹錫悅。

2025年1月3日，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）向被彈劾的總統尹錫悅執行逮捕令，圖為反對尹錫悅的示威者前往其官邸時與警方發生激烈衝突。（Reuters）

面對彈劾案的尹錫悅目前正停職，去留由憲法法院定奪，其辯護律師指，尹錫悅將親自出席憲法法院的庭審，就彈劾案展開自辯。

庭審日期包括1月14日、16日、21日、23日和2月4日。外界推測尹錫悅或最早於14日出席首次庭審，他若出庭，將成為首位親自出席彈劾案庭審的韓國總統。