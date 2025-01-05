2024年每天都跑馬拉松！　比利時女跑手有望破健力士世界紀錄

作為一項考驗耐力的長跑運動，全程42公里195米的馬拉松向來受到全球各跑手的推崇。現年55歲的比利時女跑手Hilde Dosogne去年每天堅持跑一趟「全馬」，一年跑盡至少1.5萬公里，有望破獲健力士世界紀錄。



美媒去年12月31日報道，Hilde Dosogne為破獲記錄須將每天收集的GPS資料、照片、視訊證據和證人報告遞交給健力士世界紀錄組織，若順利破獲記錄，將在接下來3個月內的時間獲得這一認證，她亦將成為首位連續366天跑馬拉松的女性跑者。

Dosogne並非首位「突發奇想」要創下每年全勤跑全馬的世界記錄的跑手，在她之前，來自巴西的44歲男跑手Hugo Farias，於去年8月28日在巴西聖保羅創下連續366天跑馬拉松的世界記錄；而來自澳洲的32歲女跑手Erchana Murray-Bartlett則在去年1月16日創下連續150天跑馬拉松的記錄。

圖為有望破獲健力士世界記錄的女跑者Hilde Dosogne。（X@Pucurull）

除了每日堅持這一運動外，Dosogne還籌集約6萬歐元（約48萬港元）用於支持乳腺癌研究。