朝鮮睽違六年或擬再辦國際馬拉松比賽 料今月邀香港跑手參賽
撰文：官祿倡
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朝鮮體育省營運的網站「朝鮮體育」1月6日上載一則平壤國際馬拉松比賽的報名公告，並計劃在今年4月6日舉辦這場賽事，若能成事，將成朝鮮時隔六年來再次辦賽。當局還將邀請來自世界各地跑者參賽，包括香港。
韓聯社報道，這場比賽又名「萬景台獎國際馬拉松比賽」，分為專業和業餘選手兩組，下設4項賽事，包括5公里、10公里、半馬和全馬，報名費用為70美元至150美元不等。
公告又指，本月20日前會向多個國家和地區發送邀請函，其中邀請男女專業選手各一名參賽，包括中國內地、香港等，平壤當局將提供往返機票和住宿費，不過通過總部設於北京的高麗旅行社（Koryo Tours）報名。
跑手賽中可途徑平壤多個知名地點，包括友誼塔、平壤大劇場、萬景台學生少年宮等。比賽最初於於1981年起舉辦，以紀念已故領袖金日成生日「太陽節」，但於2020年受新型冠狀病毒疫情影響，連續5年停辦。
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