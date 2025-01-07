杜魯多辭任黨魁｜加拿大自由黨4位潛在接任人選逐個捉

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）1月6日宣布辭任執政自由黨（Liberal Party of Canada）黨魁，但將留任總理直至自由黨選出新黨魁。綜合美加媒體報道，4名現任及前任內閣要員皆有可能成為下任黨魁，他們分別是前任財長方慧蘭（Chrystia Freeland）、前加拿大央行行長卡尼（Mark Carney）、現任財長勒布朗（Dominic LeBlanc）以及現任外長趙美蘭 (Mélanie Joly)。



前副總理及財長方慧蘭：

《紐約時報》1月6日報道，前副總理兼財長方慧蘭去年12月16日突然宣布辭職，引發外界猜測她將競逐自由黨主席。

曾在哈佛及牛津大學獲得學位的方慧蘭從政之前擔任記者多年，曾擔任多倫多《環球郵報》（Globe and Mail）的資深編輯及擔任國際記者。她亦曾擔任英國《金融時報》和路透社的記者和新聞編輯室負責人。方慧蘭出生於加拿大阿爾伯塔省（Alberta），2013年回流加拿大，加入當時由杜魯多領導的自由黨。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland ）2024年7月1日在加拿大安大略省渥太華市出席加拿大國慶日慶祝活動上發表講話。（Reuters）

自由黨2015年上台執政後，方慧蘭在杜魯多的內閣擔任多個重要職位，其中包括國際貿易部長、外交部長及財政部長。

方慧蘭在協助杜魯多解決多個重大問題上發揮了重要作用，特別是在特朗普（Donald Trump，又譯川普）首任政府期間，就北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement）的後續協議談判成功。

前加拿大央行及英倫銀行行長卡尼：

外界一直盛傳，杜魯多的團隊一直私下接觸前加拿大央行行長兼前英倫銀行行長卡尼接替方慧蘭擔任財長。卡尼與方慧蘭是多年好友，他亦是方慧蘭一名孩子的「契爺」。

在方慧蘭公開與杜魯多發生不和並辭去內閣職務後，邀請卡尼入閣的努力以失敗告終。據加拿大媒體報道，卡尼其後積極致電自由黨議員，就參選黨魁尋求他們的支持和建議。

圖為前英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）2022年5月16日出席活動時發表講話。（X@MarkJCarney）

卡尼與方慧蘭一樣曾在哈佛及牛津大學獲得學位，他在2008至2013年擔任加拿大央行行長，任內成功帶領加拿大應對2008年環球金融危機而廣受好評，其後成為英倫銀行1694年成立以來，首位非英國籍人士出任行長。

在擔任英倫銀行行長期間，卡尼的工作同樣獲得認可；他2013年上任，2020年離任。

現任財長勒布朗：

作為總理杜魯多的多年好友，勒布朗在方慧蘭辭任財政部長後接任其職位。勒布朗與杜羅多是兒時好友，曾經負責照顧杜魯多及其弟弟。二人均在對方父親的葬禮上擔任抬棺者。杜魯多的父親老杜魯多（Pierre Trudeau）曾擔任總理，而勒布朗的父親羅密歐（Romeo LeBlanc）則曾擔任老特魯多的新聞秘書。

2024年12月16日，加拿大公共安全部長勒布朗（Dominic LeBlanc，左）在首都渥太華（Ottawa）宣誓就任財政部長後與總理特魯多（Justin Trudeau，右）握手交談。（Reuters）

在美國候任總統特朗普威脅上任後要向加拿大進口貨品徵收25%關稅後，勒布朗陪同杜羅多前往特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）與其進行溝通。勒布朗2000年首次當選國會議員，並在杜魯多政府中擔任過多個職務，如公共安全部長。

勒布朗來自加拿大紐賓士域省（New Brunswick）一個以法語為主的地區，他在2012年曾考慮競逐自由黨領袖，在杜魯多向其表示有意參選後，勒布朗退選並改為支持杜魯多。

現任外長趙美蘭：

自2021年起，趙美蘭擔任加拿大外交部長。趙美蘭曾擔心接手這份工作會影響她接受生育治療，但杜魯多鼓勵她接下這個挑戰。

加拿大外長趙美蘭3月2日在新德里出席二十國集團外長會議。（Reuters）

趙美蘭擔任外長期間，因其務實的外交風格而得到好評。她時常強調加拿大需要與在外交政策上有分歧的領導人保持溝通的重要性。

她曾英國《泰晤士報》表示：「我反對這種思維：如果你不與某些國家接觸，你是向外界傳遞你很強大的信息。我對此持相反意見，能夠與持不同意見的國家進行困難的對話才是真正的強大。」