坐壞摺凳「遭金屬管刺穿肛門」日本男子重傷險死　摺椅安全惹關注

不少人洗澡時懶得站着，就會坐在浴缸邊、或是自己搬椅子來坐，然而日本有一名男子，卻在洗澡過程中「坐壞摺凳」導致被金屬管當場刺穿肛門、濺血昏迷近一個小時才被家人發現送醫，所幸搶救後幸運撿回一命，案件則引起關注。



綜合《每日郵報（Daily Mail）》引述《美國病例報告期刊》（American Journal of Case Reports）的病例指出，日本一名51歲男子在浴室洗澡時，因折疊椅垮掉而意外跌坐在地，金屬管更直接刺穿肛門、男子也因血流不止失去意識。

《美國病例報告期刊》記錄了日本一名51歲男子在浴室洗澡時，因折疊椅垮掉而被金屬管刺穿肛門重傷的病例，引起關注。（amjcaserep.com）

《美國病例報告期刊》記錄了日本一名51歲男子在浴室洗澡時，因折疊椅垮掉而被金屬管刺穿肛門重傷的病例，引起關注。（amjcaserep.com）

《美國病例報告期刊》記錄了日本一名51歲男子在浴室洗澡時，因折疊椅垮掉而被金屬管刺穿肛門重傷的病例，引起關注。（amjcaserep.com）

直到一個小時過後，家屬才發現昏迷在浴室中的男子，並緊急通報救護人員到場；男子也在送醫後發現右髂靜脈被刺穿、直腸受損的情況，所幸經過搶救後沒有生命危險，住院接受11天的治療後就順利出院，目前已回歸正常生活、僅定期回門診追蹤。

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