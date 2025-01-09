拜登卸任前專訪：已警告特朗普勿報復政敵　仍考慮先發制人特赦

即將離任美國總統的拜登（Joe Biden）罕有接受專訪，稱仍在考慮在1月20日離開白宮之前，或採取先發制人措施，先行特赦可能遭候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）秋後算帳的人，包括前共和黨眾議員利茲切尼（Liz Cheney），以及前白宮首席醫療顧問福奇（Anthony Fauci）等，但目前未有決定。



圖為2025年1月2日，在美國華盛頓白宮舉行的儀式上，美國總統拜登（Joe Biden）向前眾議員利茲切尼（Liz Cheney）授予總統勳章。（Reuters）

《今日美國》（USA Today）1月8日刊出拜登的受訪內容，82歲的拜登稱，他上月在白宮與特朗普會面，曾促請對方不要對曾批評，又或參與彈劾的人，藉調查或起訴進行恐嚇。「我試圖表明沒有必要，而且他秋後算賬是有違常理的。」

當被問及特朗普如何回應時，拜登稱對方沒有回應，「他基本上只是在聽。」拜登又稱，他是否予定特赦的考慮，「某程度上」將基於特朗普的政府高層人選。

2024年11月13日，美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓白宮橢圓形辦公室（Oval Office）與候任總統特朗普（Donald Trump）舉行會面。（Reuters）

根據特朗普的公布，他提名前佛羅里達州總檢察長邦迪（Pam Bondi）作為司法部部長，並選擇忠實支持者帕特爾（Kash Patel）出掌聯邦調查局（FBI）。

路透社上月報道，拜登的助手持續討論需先行特赦的名單，除領導調查國會騷亂的利茲切尼、於疫情期間屢與特朗普衝突的福奇，前參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley），以及領導首次彈劾特朗普的參議員Adam Schiff，均在考慮之列。