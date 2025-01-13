洛杉磯山火起因眾說紛紜　災場無閃電或縱火迹象　難判斷是否人為

始於1月7日的洛杉磯野火起因為何？調查人員正評估各種可能。



調查人員研判最早的起火點是在皮耶德拉莫拉達大道（Piedra Morada Drive）一棟住宅後面，強風造成火勢擴散。閃電被美國國家防火協會列為美國的山林大火頭號主因，但調查人員很快就排除是這次火災肇因的可能。帕利薩德山火（Palisades Fire，又稱斷崖山火）與伊頓山火（Eaton Fire）延燒區域近來均無閃電紀錄。

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美媒報道指出，美國山林大火另兩項最常見原因是蓄意縱火與電線走火。2017年曾造成二人死亡、440平方哩（約1140平方公里）土地燒毀的湯瑪斯山火（Thomas Fire）是加州史上規模最大野火之一，起火原因是電線在強風吹襲下碰觸起火。

截至1月11日，斷崖山火及伊頓山火都沒有蓄意縱火跡象，也沒證據顯示野火是電線引起。

其他常見的原因還有廢棄物燃燒、施放煙火和意外等各種原因。2021年一對夫妻開派對時放煙火引發大規模野火，火勢延燒36平方哩（96平方公里），導致五棟房燒毀，消防員莫頓（Charles “Charlie” Morton）殉職。

《華盛頓郵報》引述專家報道，伊頓山火於1月7日發生後，艾塔迪那（Altadena）的數十戶人家仍有電可用，這代表電力公司並未緊急斷電。伊頓峽谷山上電線雖頂着強勁的聖安娜焚風（Santa Ana Winds）與高度野火，但仍持續輸送電力，這令人擔憂。野火發生前幾天就有聖安娜焚風的預報，氣象專家紛紛提醒天乾物燥的山區與叢林會使燃起野火的風險大增。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】