洛杉磯山火｜燒出美國保險業的底褲

現在的洛杉磯就如同巴勒斯坦的加沙（Gaza），一片廢墟。這場肆虐的山火災難不僅給當地居民帶來了巨大的生命和財產損失，也對給美國住房保險業的成色進行了灼燒。

保險公司預計這場大火總損失或超過500億美元，摩根大通公司報告估計保險理賠損失要超過 200 億美元。但經濟學家測算，此次山火造成的損失預計將高達500億至1,500億美元，註定成為美國曆史上「損失最大的火災」。

保險業的特性決定了即便投了保，要想獲得儘量足額的賠償還有漫長的波折。對於那些長期購買房屋保險、家園又毀於烈火的人們來講，一定有很多人並不能從保險公司獲得足夠賠償去重建新家。

美國加州山火持續，總統拜登（Joe Biden）本月8日參觀洛杉磯地區一個消防站，聽取情況通報。（Reuters）

綜合洛杉磯當地媒體的訊息，僅僅在山火爆發的前幾周，加州的幾大保險公司突然大規模上調房屋火災保險金，或者乾脆直接取消火災保險。這直接造成許多房屋被燒燬的居民得不到任何賠償。

自2023年起，加州最大的保險公司——州農保險公司（State Farm Insurance）宣佈不再接受加州新房主的保險申請，並於2024年取消了72,000份房屋保險，包括太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）的1,600戶房屋。一方面是因為該地火災風險遠高於其他地區，另一方面則在於加州政策持續壓低其保險費率。

目前能夠確認的，保險公司們早前決意退出的業務區域，如帕利薩德社區等正是此次山火最嚴重的受災區。這並不是保險公司多麼有先見之明，體現更多的是保險金融業的極度精明與政治能量。

2025 年1月13日，美國加州洛杉磯，由於新的聖安娜風的出現，並發出紅旗警告，消防員在受帕利塞茲大火影響的曼德維爾峽谷地區待命。（Reuters）

保險分析師認為，類似於州農這樣的保險公司，如此及時地取消了火災險或者上調費率，主要原因就是保險公司的大數據能力研究太強了。對於氣候和環境條件的變化、過去火災發生的規律和特點，以及今年因氣温偏高和乾燥程度、颶風可能帶來的風險等，保險公司的大數據獲取與分析能力的確比很多政府部門要強太多，這使得它們比當地政府能更早、更精確地做出預判。

山火來襲前退保、提高費率，這些都是合法的，在保險條款裏都會規定得清清楚楚。保險公司擁有強大的精算團隊、遊說團隊和律師團隊，他們可以鑽法律的空子甚至可能調整法律，因此他們不會幹違法的事。一切都在他們的算計之中。通過遊說議員，為「旋轉門」下的政客或其家屬提供高薪職位，保險巨頭在美國政界的影響力可謂一手遮天，通過影響政府和議會，它們謀利的一切行為都可以在法律允許的範圍內找到依據。

在2024年最後一個月上演的美國聯合健康保險CEO被槍殺的事件中，就是人們在發泄對保險業的極度不滿。保險業不僅是一種商品，也是社會互助性的體現，當投保人深刻體會到保險公司如同此次山火的恐怖算計時，對它們的唯利是圖就會產生絕望。

圖為2024年12月23日，涉嫌槍殺美國聯合健康保險（United Healthcare）CEO的疑犯Luigi Mangione在紐約州最高法院被提審，庭外有群眾聚集聲援，並表達對醫療保險業的不滿。（Reuters）

對於美國人口最多、房價最高的加州而言，許多居民購買不到房屋保險，被迫轉向加州政府提供的「公平取得保險計劃」（FAIR Plan），但這一保險計劃存在諸多限制，如只承保基本財產損失、限額較低且保費高昂，且其作為臨時解決方案，該保險僅賠付被燒燬財物折舊後的「實際現金價值」，而不是購買替換產品產生的全部費用，賠付金額上限僅為300萬美元。

一邊是商業保險公司大量減少加州地區的保單，一邊是依賴FAIR項目的民眾數量不斷增加，面臨着巨大的壓力。簽訂FAIR的住房保單在2020年至2024年間翻了一番有餘，已接近45.2萬份。2024年加州議會獲得的匯報顯示，該項目約有7億美元現金在手，以及25億美元的「再保險」資金，即保險公司為自己所投保險，通常為了在面臨巨額賠付時獲得補償。

當然，加州特殊的保險政策環境也是導致問題加劇的一個重要因素。1988年加州選民通過提案賦予了保險部門批准及下調保險費率的權力，使得保險公司在調整費率時面臨漫長的監管過程，無法迅速適應市場變化。這導致了加州雖是全美擁有最昂貴社區的地區之一，但房屋保險費用卻相對實惠。基於上述緣由，精明的保險公司在洛杉磯2017年山火之後，就已開始撤離，縮減在加州的財產承保業務。

為了解決保險困境，加州政府採取了一系列措施。2024年12月宣佈的全面改革計劃，同意給予保險公司更多提高保費的空間，以換取在高風險地區簽發更多保單。但這又引發了新的擔憂，如非營利組織「消費者監督」主席所擔心的，新規可能讓保險公司在缺乏有效監督的情況下隨意提高費率。

圖為2025年1月13日，美國加州洛杉磯太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）社區的大量房屋，因帕利薩德山火（Palisades Fire）被燒毀。（Reuters）

面對如今毀滅性的災難，一切「口水仗」都成為了笑話和眼淚。美國這樣的事情不斷增多，明知道問題要發生，但就是難以解決。

美國加州大火無疑燒出了美國保險業與投保人的殘酷現實。如何在保障居民利益的同時，讓保險公司能夠合理分擔風險、可持續經營，以及政府如何在其中發揮有效的監管和協調作用，成為了亟待解決的問題。這場大火燒毀的不僅是代表財富的豪宅，更是燒出了美國社會急需重構的保障體系。