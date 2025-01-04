中居正廣涉性侵　YouTuber揭業界暗黑潛規則：獻身、抽水經常發生

日本演藝圈去年底爆出綜藝天王中居正廣的性醜聞案，掀起日本新一波#MeToo運動，目前身兼商業分析投資家及自媒體經營者的深田萌繪，近日透過YouTube揭露業界黑暗面。



她曾目睹知名女主播在酒局上舉止勾引，旁邊一名男性眼見有機可乘，竟大膽對她上下其手，得逞後甚至伸手摸向私密處，彷彿「性朝貢」般的震撼畫面讓深田萌繪始終揮之不去，內心留下不小陰影。

中居正廣爆發性醜聞，封口費高達9000萬日幣。（X圖片）

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深田萌繪自爆曾遭性騷擾，並抖出女主播「潛規則上位事件」。（YouTube@深田萌絵TV影片截圖）

深田萌繪在個人頻道《深田萌繪TV》自爆曾遭性騷擾，20歲的她嚮往成為一名記者，某次為了拓展人脈赴約參加聚會，同場的賓客不乏業界知名人士。沒想到她才剛抵達現場，隨即被一名初次碰面的男子劈頭直問：「妳的胸部怎麼這麼小！」反應不過來的她還差點被對方襲胸，令她感到十分荒謬。

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深田萌繪接著抖出當場目擊的「潛規則上位事件」，一名身穿迷你裙的女主播在十多名男性面前跳舞展示身材，期間語帶挑逗說道：「啊！我的絲襪破了呢！」並刻意展示裸露出的大腿，不料竟有男大佬直接將手伸進絲襪內，並逐漸往「絕對領域」游移，深田萌繪瞬間被這一幕嚇傻，雖然早有耳聞演藝圈不單純，但活生生的「獻身」橋段在眼前真實上演仍十分不可思議，且該女子是外貌出眾的線上主播，為何還需要出賣自己？深田百思不得其解，最終帶著滿腹的驚恐與疑問匆匆逃離現場。

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深田萌繪指出，金融界的類似事件同樣屢見不鮮。她的經歷引發外界廣泛討論，也讓暗潮洶湧的日本職場浮上枱面，這起由娛樂圈開始吹起的#MeToo風暴估計將席捲各個行業。

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