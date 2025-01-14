北海道人氣景點「七星之樹」旁白樺樹整排砍光　政府：遊客太擾民

新冠疫情後，受到日圓貶值影響，大批外籍遊客湧入日本，導致「過度旅遊」（Overtourism，觀光公害，觀光客大幅增加造成負面影響的狀況）現象。



北海道美瑛町今（14）日表示，已砍掉知名景點「七星之樹」旁的整排白樺樹。因為觀光客湧入後，為了拍照擋住車道、闖入田地的狀況頻繁，讓當地人抱怨連連。

北海道美瑛町砍掉知名景點「七星之樹」旁的整排白樺樹，因為觀光客湧入後為了拍照擋住車道、闖入田地的狀況頻繁，讓當地人抱怨連連。（Google Maps截圖）

北海道美瑛町砍掉知名景點「七星之樹」旁的整排白樺樹，因為觀光客湧入後為了拍照擋住車道、闖入田地的狀況頻繁，讓當地人抱怨連連。（YouTube@STVニュース北海道）

北海道美瑛町砍掉知名景點「七星之樹」旁的整排白樺樹，因為觀光客湧入後為了拍照擋住車道、闖入田地的狀況頻繁，讓當地人抱怨連連。（YouTube@HTB北海道ニュース）

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札幌電視台（STV）報道，北海道深受日本國內外歡迎，其中丘陵與山巒交織的美瑛町夏季能賞花海、冬天能賞雪，再加上曾是廣告場景的「七星之樹」加持，吸引大批觀光客湧入。但北海道美瑛町今日表示，當地受到觀光客喜愛的整排白樺樹已全數砍光。

位於「七星之樹」旁的白樺樹總是吸引許多遊客駐足合影，但遊客闖入車道、擅自進入田地的狀況頻繁發生，讓當地居民相當困擾。關係人士指出，除了遊客密集湧入的問題之外，白樺樹的樹蔭也導致農作物減收，在當地農家與地方政府進行協議後決定砍伐。

消息傳出後讓許多日本當地民眾錯愕，在網上表示：

「難得的自然景觀，太可惜了」

「難道沒有別的辦法嗎？」

「管制觀光客就好了，有必要砍光嗎？」



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