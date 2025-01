Instagram推新剪片應用程式Edits　學足字節跳動旗下CapCut

Instagram周日(1月19日)宣布,一款名為Edits的新視頻編輯應 用將上線。消息公布當天,競爭對手TikTok因聯邦禁令而短暫關閉。



據彭博社報道,負責人莫西里(Adam Mosseri)在Instagram上發布的一篇帖子說,這款新手機應用只會在2月份上線。它將提供「一整套的創意工具」。Meta發言人說,用戶可以使用Edits存儲視頻草稿、編輯、剪輯並添加綠屏、疊加和轉場等功能。

Instagram由朱克伯格(Mark Zuckerberg)的Meta Platforms Inc.所擁有。在TikTok停止在美國提供服務幾個小時後,Instagram宣佈這款新應用。

