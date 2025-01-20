Instagram推新剪片應用程式Edits　學足字節跳動旗下CapCut

Instagram周日（1月19日）宣布，一款名為Edits的新視頻編輯應 用將上線。消息公布當天，競爭對手TikTok因聯邦禁令而短暫關閉。



據彭博社報道，負責人莫西里（Adam Mosseri）在Instagram上發布的一篇帖子說，這款新手機應用只會在2月份上線。它將提供「一整套的創意工具」。Meta發言人說，用戶可以使用Edits存儲視頻草稿、編輯、剪輯並添加綠屏、疊加和轉場等功能。

Instagram由朱克伯格（Mark Zuckerberg）的Meta Platforms Inc.所擁有。在TikTok停止在美國提供服務幾個小時後，Instagram宣佈這款新應用。

A keyboard is placed in front of a displayed Instagram logo in this illustration taken February 21, 2023. (REUTERS)

在特朗普停止執行禁令後，TikTok已開始恢復在美國的運營，但由於法律要求中國母公司字節跳動，出售它們在美國的業務，它的長期前景仍存在疑問。

字節跳動還擁有一款名為CapCut的熱門視頻編輯應用，這個應用也在上個周末，對美國的用戶下線。

Instagram是TikTok禁令的主要受益者之一。它已經有一款類似的短視頻產品Reels，在美國被廣泛使用。

TikTok被下架後，Instagram藉機開始在蘋果應用商店投放廣告，搜索TikTok將能看到Instagram的推廣訊息。