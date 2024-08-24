印度女醫生慘遭姦殺死狀悽慘　驗屍報告揭色魔殘暴人神共憤

印度8月9日發生恐怖強姦事件，有名實習女醫生值班後直接睡在研討室地板上，隔天卻被發現慘死、身上還有明顯外傷及遭強姦的迹象，這起案件引發全印度超過30萬名住院醫生的大罷工，如今又有消息稱死者死狀悽慘，除了多處外傷外，眼球甚至卡了碎玻璃，私密處還發現多達150毫升、疑似精液的白色液體。



印度女醫生遭姦殺一事引發印度全國的怒火。（reuters）

《印度金融快報》報道，這名印度女醫生9日上午被發現陳屍在加爾各答（Kolkata）的醫院內，且屍體被發現時呈半裸狀態、明顯有遭到強姦的迹象，然而後續的屍檢報告披露更多可怕的細節。

據悉，這名印度女醫生的死亡時間落在9日凌晨3時至5時之間，她的嘴巴、眼睛、嘴唇、指甲、私密處、左腿、左腿腳踝、腹部、右手無名指和頸部均有外傷，眼睛和私密處則有出血。

印度全國有超過30萬名住院醫生發動大罷工

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屍檢報告指出「傷口是在印度女醫生還活着的時候造成的，而私密處的傷口顯示她被強姦」，警方的消息人士則透露「受害者被推到牆上，同時鼻子和嘴巴被壓住、以防止她求救，受害者臉上的刮痕就是兇手的指甲造成的」，另外死者頸部被勒得很緊、導致軟骨組織斷裂，最終在對她實施傷害和強姦後，兇手透過勒頸使其窒息身亡。

先前《印度斯坦時報》報道稱調查後，有位名叫Sanjoy Roy的義工遭到逮補，不過有印度部落客在影片中爆料，稱死者生前是遭到「多人輪姦」，且戴的眼鏡被打破、碎玻璃直接插進她的眼球，另外私密處也發現多達150毫升的「白色、黏稠液體」、疑似是兇手的精液。

2024年8月9日，印度加爾各答一名女實習醫生被發現死在名為RG Kar Medical College and Hospital的公立醫院，生前遭人強姦並殺害。圖為13日，這間醫院的保安員在急症室外當值。（Reuters）

這起可怕的犯罪事件在德里、孟買和加爾各答等幾個城市引發廣泛的抗議，至少30萬名醫生更發動罷工，他們呼籲在案件調查完成之前，所有自身提供的醫療服務都將終止。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】