特朗普上任第2天　白宮：將宣布重大基建計劃｜最新

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就職典禮1月20日結束後，他在21日迎來首個「全天上班」的日子。上任就職首天，他已經簽署大量行政命令、推翻多項上屆拜登（Joe Biden）政府的政策。本文持續報道有關特朗普上任後的新消息。



魯比奧宣誓上任

【22:52】美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）正式宣誓上任。

2025年1月21日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio，中）宣誓就職，左為副總統萬斯（Reuters）

【22:44】俄羅斯前總理、現任安全會議副主席梅德韋傑夫表示，美國總統特朗普就職後，俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平的視像會晤，是現代世界多極化和俄中戰略夥伴關係最好的證明。

【22:18】對於特朗普要把「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）改名為「美國灣」（Gulf of America），墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示特朗普的決定「只適用於其大陸領土」。

特朗普將宣布重大基建計劃

【21:58】白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，特朗普21日將宣布重大基礎設施計劃。她稱這會是重大宣布，將證明世界知道「美國回來了」。

2025年1月20日，美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭在就職典禮舞會上跳舞（REUTERS/Daniel Cole）

【21:48】據美媒報道，特朗普21日早上將到華盛頓國家大教堂，按傳統出席祈禱儀式。

特朗普在就職首日就簽署近200項行政命令，推出多項行政措施，點擊以下文章觀看總結與分析：