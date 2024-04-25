英婦仍給9歲女兒哺乳捱轟：她不叫停我繼續餵 何時戒奶WHO這樣說
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
母親授乳一般被認為是對嬰兒有益的事，但也讓不少無法授乳或乳量較少的母親為之煩惱。
英國有一名母親，堅持哺乳9歲女兒，此舉遭到不少人反對，認為9歲女孩還在喝母親奶水並不健康，但世界衛生組織卻給出了不同的答案。
點圖放大看原文、網友意見及世衛的建議：
+13
根據英國《鏡報》報導，一名母親因為在社群網路上分享自己對於9歲的女兒仍在授乳狀態，遭到許多網友留言反對。
不少人認為，讓9歲女孩喝母親奶水，在心態上並不健康，且會影響女孩獨立。
網友紛紛表達意見：
「孩子都9歲了，哺乳並不健康，你真的需要關掉媽媽的水龍頭，讓她長大」
「即使是動物也會斷奶。這是幫助他們成長的自然過程的一部分」
「我實在想不出有什麼理由9歲了還要哺乳」
「沒有理由讓一個9歲的孩子，仍然像嬰兒一樣被餵養」
【延伸閱讀】台辣媽網紅貼哺乳照被批暴露惹熱議 母乳哺育學會看照片後這麼說（點圖放大瀏覽）：
+10
但母親對此反彈聲浪則表示，因為女兒也想這樣，「除非女兒說要停止，否則我不會停止哺乳」，並希望能聽見支持她想法的聲音。
根據英國國民保健署（NHS）的建議，嬰兒在出生後的前6個月內可以哺乳，並單純以奶水餵養嬰兒，母親的建議哺乳時間為2年。
孩子在兩歲之後若要繼續哺乳，當然也沒有問題，「如果它對妳和妳的寶寶有用的話」。有健康專家還提出，平均而言，「孩子到了4歲還在吃奶的也並不罕見」。
【延伸閱讀】英國媽媽確診染疫後母乳驚變綠色？ 專家指或與飲食習慣有關（點圖放大瀏覽）：
+15
世界衛生組織則建議，所有嬰兒在6個月內應以純母乳餵養，然後在6個月後逐漸加入適當的食物，並持續母乳餵養2年或更長時間。
至於停止母乳哺育的時間點，由母親和孩子自行決定何時合適。
有洋蔥｜智利媽媽生產後被醫院告知「兒子死了」 42年後奇蹟重逢《孩子轉運站》翻版！20多歲韓國女向未婚媽媽「買嬰兒」高價轉售34H英國媽媽賣樓籌錢「降CUP」 縮胸成功笑稱生活品質提升千倍美國18歲媽媽欲「僱殺手弄死3歲親生兒子」 只為和前男友復合美國媽媽送Tesla作生日禮物 女兒崩潰怒罵：為何不是Benz美國抖音網紅媽媽為方便分辨雙胞胎 竟帶BB去紋身遭網民炮轟
延伸閱讀：
清掃員爆摩鐵奇聞…常撿名貴遺失物 房客送醫老被懷疑「這症頭」
驚！陌生女子夜闖鄰居家 強迫情侶「3人行」？警揭身分下場慘了
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】