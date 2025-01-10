手機支架到要用時先後悔無帶？日本自衛隊教你「1張紙極速摺出」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
現代人手機不離身，有時可能想把手機放在桌上，一邊吃飯或做其他事，一邊看著手機螢幕。但若是身邊沒有手機架，手機就容易不斷滑落。
日本媒體「まいどなニュース」，近來就分享一個由日本自衛隊發布，只要利用一張長方形的白紙，就能快速製成的手機架。
點圖放大看圖解手機支架摺法：
+17
1.準備一張長方形的紙。
2.從下方折一個三角。
3.攤開來並在另一側也折一個三角。
4.保持同樣的狀態翻面，從三角的底部往上折。
5.打開三角部分，做出立體形狀。
6.前方稍微折一點擋板，就可以放上手機了。
【延伸閱讀】抄熱氣氛必學小魔術精選集：如何掟廁紙筒落枱後令佢自動企喺度？
點圖放大閱讀：
+19
【延伸閱讀】日本大師把摺紙融入生活 家居用品自己摺 紙盆栽顏值不輸真花
點圖放大瀏覽：
+10
牙籤「尾端凹槽」有什麼用？不是為折斷做牙籤架 日本工廠揭真相蝸居神物？日本推出可摺疊「布浴缸」想浸浴才掛上 還可戶外泡澡自行車加1物秒變「電動單車」？邊踩邊充電 山地公路摺車都用得熨衫如何避開鈕扣？達人教6大秘技 節省1半時間卻熨出更完美衣物
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】