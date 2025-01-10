手機支架到要用時先後悔無帶？日本自衛隊教你「1張紙極速摺出」

撰文：聯合新聞網
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現代人手機不離身，有時可能想把手機放在桌上，一邊吃飯或做其他事，一邊看著手機螢幕。但若是身邊沒有手機架，手機就容易不斷滑落。

日本媒體「まいどなニュース」，近來就分享一個由日本自衛隊發布，只要利用一張長方形的白紙，就能快速製成的手機架。

手機支架到要用時先後悔無帶？日本自衛隊教你「1張紙極速摺出」（01製圖）

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1.準備一張長方形的紙。

2.從下方折一個三角。

3.攤開來並在另一側也折一個三角。

4.保持同樣的狀態翻面，從三角的底部往上折。

5.打開三角部分，做出立體形狀。

6.前方稍微折一點擋板，就可以放上手機了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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