小林製藥紅麴風波｜香港投資基金擬提出股東訴訟 索償5.5億港元
撰文：官祿倡
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日本小林製藥含紅麴保健品去年3月中爆發食安風波，逾千用家檢出腎病，至少76人死亡。總部位於香港的國際投資管理公司Oasis Management周二（1月28日）宣布，正準備向小林製藥高層提出股東代表訴訟，要求賠償損失約110億日圓（約5.5億港元）。
日本共同網報道指，Oasis Management提出的訴訟對象有7人，包括食安風波前的小林製藥公司董事會成員，其中就有董事長兼社長小林一雅、社長小林章浩、專務山根聰。小林一雅與小林章浩因食安風波引咎辭職，山根聰隨後接任社長一職。
小林製藥則表示「尚未掌握起訴事實，不予置評」。Oasis去年11月就向小林製藥的監事要求針對當時的管理層提出索賠訴訟，但監事早前決意不起訴。
小林製藥還決定在2月19日召開臨時股東大會，以商議Oasis要求的外部董事任案方案與重新調查健康受損問題的律師選任方案，但小林製藥目前主張反對相關議案。小林製藥在1月21日指山根聰將退休，社長一職將由豊田賀一繼任，預料在3月召開的年度股東大會正式宣布。
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