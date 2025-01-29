小林製藥紅麴風波｜香港投資基金擬提出股東訴訟　索償5.5億港元

日本小林製藥含紅麴保健品去年3月中爆發食安風波，逾千用家檢出腎病，至少76人死亡。總部位於香港的國際投資管理公司Oasis Management周二（1月28日）宣布，正準備向小林製藥高層提出股東代表訴訟，要求賠償損失約110億日圓（約5.5億港元）。



日本共同網報道指，Oasis Management提出的訴訟對象有7人，包括食安風波前的小林製藥公司董事會成員，其中就有董事長兼社長小林一雅、社長小林章浩、專務山根聰。小林一雅與小林章浩因食安風波引咎辭職，山根聰隨後接任社長一職。

小林製藥則表示「尚未掌握起訴事實，不予置評」。Oasis去年11月就向小林製藥的監事要求針對當時的管理層提出索賠訴訟，但監事早前決意不起訴。

2024年3月25日，中國宿遷，圖為設計圖片中小林製藥的標誌出現在旗下含有紅麹保健品的圖像前。（Getty）

小林製藥還決定在2月19日召開臨時股東大會，以商議Oasis要求的外部董事任案方案與重新調查健康受損問題的律師選任方案，但小林製藥目前主張反對相關議案。小林製藥在1月21日指山根聰將退休，社長一職將由豊田賀一繼任，預料在3月召開的年度股東大會正式宣布。