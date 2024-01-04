羽田機場飛機起火｜台美女列飛機降落5大須知　點解要打開遮光板?

日本東京羽田機場2日發生離奇事故，日航516航與海上保安廳飛機碰撞後，跑道瞬間起火，所幸日航空服員冷靜應對，順利讓379名乘客奇蹟全員逃生，不過保安廳飛機卻有5人死亡，1人倖存重傷。對此，台灣藝人歐陽靖也提出5大注意事項，提醒民眾飛機降落時一定要注意。



【圖輯】點圖放大了解「飛機降落5大須知」👇👇👇

+ 7

歐陽靖昨（3）日透過臉書發文，談及羽田機場前所未聞的碰撞意外，讚嘆所有乘客、機組員跟救災人員做得非常好，回想過往每月約2至6趟的搭飛機經驗，也曾聽過空服員朋友告誡一些事。「很多人害怕搭飛機是因為怕亂流，但其實亂流不會影響到飛安」，歐陽靖表示，起飛、降落風險更高，所以順利抵達目的地時，反而不能太鬆懈，最後也希望別再發生任何意外。

【相關圖輯】羽田機場JAL飛機起火｜無人罹難原因：乘客不拿行李（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

歐陽靖接著公開飛機降落時，一定要注意的事：

一、飛機降落時，請保持清醒，如果在睡覺也該起床了，有突發狀況才能緊急應變逃生。在機上飲酒也請衡量自身酒力，如果快抵達就別喝了吧！

二、飛機降落前，請把鞋子穿好，不可以穿高跟鞋，包包背帶、耳機的線收好，阻礙通路可能影響到生命安全。

三、不可以提早解開安全帶！曾有飛機平安降落後，滑走到閘口時卻擦撞到其它飛機（這樣算車禍？），提前解開安全帶的乘客都跌跤受傷。所以，在機長把安全帶指示燈熄滅前，都請綁好安全帶！

四、必須打開窗戶遮陽簾，如果飛機外部有異常，例如引擎冒煙、起火，機組員才能夠立即察覺。

五、請聽從機組員的指示，機組員為了意外逃生狀況都做過無數次的訓練，請信任他們的專業。

【相關圖輯】羽田機場JAL飛機起火｜最新恐怖航拍照曝光「空中巴士燒成炭」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

歐陽靖貼文一出，不少網友紛紛感謝她的分享，為大家上了寶貴的一課，同時也有網友震驚，「原來降落開遮陽板是這個原因」、「原來開遮陽簾是這樣用意，真的沒有想到！學到好多」；此外，部分網友抱怨，「台灣人一堆只是降落而已就開始解扣子」、「台灣阿桑都是提早解扣站起來拿隨身行李，蓄勢待發」。

台灣藝人歐陽靖提出5大注意事項，提醒民眾飛機降落時一定要注意。（FB@歐陽靖）

延伸閱讀：

真的回不去了！麥當勞證實「麥克雞塊1成分沒了」口感差很大

【本文獲「TVBS」授權轉載。】