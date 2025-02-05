特朗普班底｜參議院通過Pam Bondi出任司法部長

共和黨主導的美國參議院周二（2月4日）證實，特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名的邦迪（Pam Bondi）獲通過就任司法部長。



2018年，在一場討論學校安全的會議上，邦迪（Pam Bondi）坐在特朗普旁邊。（Reuters）

路透社報道，參議院投票結果以54票對46票通過，確認邦迪的任命將有助於特朗普鞏固對美國司法部的控制。該部門最近大幅削減了調查2021年國會山莊騷亂的檢察官和聯邦調查局（FBI）特工的人數。

民主黨參議員費特曼（John Fetterman）與所有53名共和黨參議員一起投票支持邦迪。

59歲的邦迪在上個月的確認聽證會上誓言，要保持該部門的獨立性，並告訴立法者她不會將政治因素引入刑事或民事調查。但在數十名對特朗普提起刑事指控的檢察官被解僱後，立法者仍然擔心她是否會抵制總統可能不當或非法的命令。

2025年1月15日，美國候任總統特朗普提名的司法部長邦迪（Pam Bondi）在美國華盛頓國會山舉行的參議院司法委員會確認聽證會上作證。（Reuters）

1月20日就任後，簽署行政命令，嚴厲批評所謂的聯邦執法和情報機構「武器化」，並命令司法部長「審查所有行使民事或刑事執法權的部門和機構的活動」。

邦迪曾擔任數十年的檢察官，在特朗普第一次彈劾審判期間為其辯護。她還附和了他關於2020年大選欺詐選民的一些虛假指控。