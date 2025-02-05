風筒竟成兇器！媽媽吸毒後想幫兒子取暖　卻半途昏睡將他活活燒死

美國佐治亞州日前發生一宗驚悚命案，一位母親抽完大麻後，開風筒幫當時僅6周大的兒子取暖，但卻因毒品影響突然昏睡，結果風筒持續開着，活活把兒子的右半邊都燒爛，送醫不治。



害死兒子的吸毒母親克里爾。（X / @IbadanWatch）

據外媒的報道，全案發生在2023年11月9日，當時32歲的嫌犯克里爾（Morgan Alyson Creel），報警表示自己午睡醒來時，發現當時才6周大的兒子已經沒有呼吸心跳，警消趕來緊急進行CPR無效，當場就宣告死亡。

不過警方和消防也當場發現驚悚一幕，那就是男嬰的右半邊身體嚴重燒傷，將克里爾帶回偵訊後得知，竟是她在幫兒子用風筒取暖前抽了大麻，導致使用風筒到一半因為毒品影響，不受控地當場昏睡，才會讓風筒一直運作釀成慘劇。

警方也在克里爾家後門的走廊上，發現吸食大麻的器具，全案也在近日由考維塔郡法院開庭宣判，陪審團對外指出：「被告服用受管制藥物導致男嬰死亡，涉嫌虐待兒童罪跟二級謀殺罪」，她也在今年的1月24日，被移送考維塔郡監獄。

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