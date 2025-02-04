感冒最好別搭飛機！機師警告：可致「氣壓傷」耳膜破裂、聽力喪失

哥倫比亞航空機師加西亞（Jaimes García）日前在TikTok發布影片，提醒大家若有感冒症狀時不要搭機，以免造成「耳膜破裂」的嚴重後果。該影片不到一個月就已吸引超過80萬人點閱觀看。



哥倫比亞航空機師加西亞（Jaimes García）日前在TikTok發布影片，提醒民眾若有感冒症狀時不要搭機，以免造成「耳膜破裂」的嚴重後果。（Instagram / @josemariajaimes）

據《鏡報》報道，加西亞在影片中解釋，感冒會導致耳咽管發炎，恐導致無法平衡機艙內外的氣壓差，進而引發耳朵疼痛，嚴重時甚至可能造成「氣壓傷」（Barotrauma），使耳膜破裂。他強調：「如果你感冒又非常嚴重，耳膜真的有可能破裂，這是非常嚴重的事！」

《鏡報》指出，耳氣壓傷常見於飛行或潛水等活動，是因為中耳與外界環境的壓力差，對耳膜造成壓力所導致。症狀從輕微的耳朵悶塞不適，到嚴重的疼痛，若不慎忽視，飛行過程中的壓力不平衡，恐影響耳膜及中耳，導致聽力變差或暫時喪失，還可能出現劇烈疼痛、聽力突然下降、耳鳴不止，或耳朵流出分泌物等症狀。其他罕見但嚴重的問題還包括中耳出血，或耳膜破裂造成長期耳部問題。

加西亞坦言：「帶着鼻塞搭機的乘客可能會感到非常不舒服，但我們飛行員每天要飛5、6趟，若身體狀況不佳，面臨的風險更大。」呼籲若持續耳痛、頭暈或聽力喪失，務必儘速就醫檢查。

另外，加西亞也建議可以服用減充血藥物、嚼口香糖，並做一些簡單的運動來平衡耳朵的壓力。加西亞表示：「乘客雖然只搭一趟飛機，但仍需小心注意，記得服用減充血藥、嚼口香糖，也要做運動來平衡耳壓。」更敦促飛行員們要把健康放在第一位，就算必須請假也在所不惜。

加西亞分享自己的經驗：「這就是為甚麼今年到現在，我才剛開始飛第一班飛機。原本我應該要在去年12月30日、31日，以及今年1月1日、2日飛航班，但因為感冒而無法成行。與其冒着氣壓傷的風險，導致可能一個月都無法工作，還不如直接請假比較好。」

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