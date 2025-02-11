Kanye West超級碗賣廣告　宣傳納粹T恤網站

饒舌歌手Kanye West（現改名Ye）周日（2月9日）在美式足球「超級碗」（Super Bowl）賽事花800萬美元（約6,240萬港元）買30秒電視廣告宣傳其服裝品牌官網，後發現他的網站出售印有納粹標誌T恤。



Kanye為拍攝廣告，躺在牙醫的椅子上拍攝自己，並吸引觀眾訪問他的網站。「我把廣告費都花在這些新牙上了……請訪問Yeezy.com。」現該網站只展示了一件印有黑色納粹標誌且售價20美元（約156港元）的白色T恤，旁邊還有代碼「HH-01」，指的是「希特拉萬歲」。

該廣告在超級碗賽事期間僅在洛杉磯地區播出，並未在全美播出。

Kanye最近幾天在社交平台X上大肆宣揚反猶太仇恨，其中包括稱自己為納粹分子，並再次宣布他對希特拉（Adolf Hitler）的熱愛。上週，Kanye因發布更多反猶太主義帖子，而遭社交平台X封殺帳戶。