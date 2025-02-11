哈馬斯回應特朗普警告：尊重停火協議是「唯一方法」

哈馬斯（Hamas）旗下卡桑旅（Al-Qassam Brigades）指因以色列違反停火協議將暫停釋放人質，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（10日）聲稱哈馬斯若不按時放人將「讓地獄降臨」，哈馬斯回應特朗普須尊重停火協議，因這是讓人質獲釋的「唯一方法」。



以色列與哈馬斯停火協議1月19日生效，雙方本周將進行第二階段談判。路透社引述哈馬斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）說：「威脅的話語毫無價值，只會讓事情複雜化」，他還強調特朗普須謹記以色列與哈馬斯所達成的停火協議。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）同日敦促哈馬斯繼續釋放人質，強調需要以一切方式避免加沙再次爆發導致巨大悲劇的衝突。

哈馬斯早前輪番釋放部份以色列人質，換取在囚巴人自由，原定在周六（15日）進一步釋放人質。以色列估計目前仍有76名人質被哈馬斯關押在加沙走廊，其中73人在去年10月7日的襲擊事件中被擄。

2021年5月31日，突尼斯突尼斯市，圖為祖赫里在當地召開的記者會上發表講話。（Getty）

特朗普10日還指若哈馬斯未按時放人將立即取消停火協議，但他未解釋「讓地獄降臨」是何舉措。