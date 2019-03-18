【新西蘭恐襲】Facebook移除150萬條直播槍擊片段

新西蘭南島城市基督城（Christchurch）周五（15日）遭受恐怖襲擊，28歲澳洲籍疑犯塔蘭特（Brenton Harrison Tarrant）涉嫌血洗市內兩間清真寺，行兇時更透過Facebook直播。 Facebook上周六（16日）表示，已在案發後24小時內，移除全球約150萬條在網路流傳的相關片段。

In the first 24 hours we removed 1.5 million videos of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload... — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 2019年3月17日

Facebook在Twitter上表示，在案發後24小時內，已在全球移除約150萬條影片，其中有超過120萬條在上傳時即遭封鎖。根據Facebook所言，經過編輯的影片版本即使不含血腥內容，也將被移除。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）日前表示，將與Facebook就直播功能進行討論。

在襲擊案發生前的10至20分鐘，有匿名者在充斥極右言論的討論區8chan發文，指自己將會進行直播，並提供疑犯的Facebook帳戶網址。這人又上載一份充滿仇恨訊息的73頁自白書。他在Twitter同樣上載類似信息，其帳戶不久被封鎖。

槍手其後在Facebook開始直播殺人過程，新西蘭警方很快聯絡Facebook，要求移除直播及有關帳戶。原片雖然很快在網絡消失，但已經有無數人轉載或重新上傳，上載到Youtube的速度比移除步伐還要快得多。

（路透社／中央社）