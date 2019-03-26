【一分鐘看世界】習近平訪法、泰大選、文翠珊會「犧牲自己」？

早晨，今天是3月26日，星期二。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
習近平訪法
中國國家主席習近平周日（24日）抵達法國尼斯（Nice）展開國事訪問，習近平表示，當前兩國關係發生很大變化，但強調雙方不是零和博弈關係。習近平周一（25日）轉抵巴黎，會見法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）。
習近平歐洲之行的看點表面上是中國和意大利將要簽署「一帶一路」協議，實際上卻是中國重新審視同歐洲的關係之後中國高層領導人首次前往歐洲。過去「中歐之間不存在根本利害衝突，互不構成威脅」的定位，似乎已走入歷史……（按此閱讀更多）
中國國家主席習近平訪問法國巴黎，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面。中法簽署15份商業協議，當中包括中國落實採購總值約300億歐元（約2663億港元）的空中巴士（Airbus）客機。（美聯社）
泰大選
泰國大選在周日（24日）舉行，非正式投票結果一再推遲公布。按照初步點票結果，他信和英祿支持的左派為泰黨取得最多的130席；現總理巴育領導的公民力量黨則奪下117席。公民力量黨取得的議席數目不及為泰黨，然而根據國家2017年經修訂的憲法，巴育很大機會可連任總理。但相比之下，今次選舉反應泰國政治結構的轉變，更值得留意……（按此閱讀更多）
泰國大選在周日（24日）舉行，非正式投票結果一再推遲公布。公民力量黨取得的議席數目不及為泰黨，然而根據國家2017年經修訂的憲法，巴育很大機會可連任總理。（路透社）
文翠珊會「犧牲自己」？
英國脫歐局勢仍充滿變數。文翠珊周日（24日）與部分閣員和脫歐派議員會面，繼續爭取議員支持脫歐協議。有傳媒報道，有議員要求文翠珊擬定退任首相時間表，作為通過草案的條件。《太陽報》周一（25日）刊登頭版社論，直言「時候到了，文翠珊」，敦促她下台，以助英國順利脫歐。英國獨立電視公司（ITV）指，文翠珊表示，國會議員倘肯通過脫歐協議，願在事成後辭職……（按此閱讀更多）
「通俄門」最終章
纏擾美國總統特朗普多時的「通俄門」調查暫告一段落，司法部長巴爾（William Barr）周日（24日）將特別檢察官米勒（Robert Mueller）長4頁的調查報告摘要交予國會。報告摘要主要分為「勾結俄羅斯干預大選」和「妨礙司法公正」兩部分，而米勒的調查並未發現特朗普及其競選團隊串通俄羅斯，但就未就特朗普妨礙司公正作出判斷。特朗普聞訊後高呼「洗脫冤情」，更嘲笑「通俄門」調查是「一個失敗的不合法摔擊」……（按此閱讀更多）
以色列擁戈蘭高地
美國總統特朗普周一（25日）會見到訪的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），並在會面開始時簽署法令，正式承認以色列擁有戈蘭高地。敘利亞外交部指，特朗普的做法令華府成為阿拉伯人的「主要敵人」。聯合國亦重申，戈蘭高地的地位未有改變……（按此閱讀更多）
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