【國泰賣錯飛】網傳幸運兒付7700元坐頭等　座椅損壞再獲賠5萬元

國泰航空2019年元旦發生機位價格錯誤標示的情況，從越南出發前往北美商務艙、頭等艙只要0.5折，不少民眾蜂湧網站搶購。 其中一名網民以約7,700港元，開心買到芝加哥頭等艙機票，卻在去程坐上壞掉的座椅，國泰航空向賠償他51,390港元，這名幸運兒的奇遇，羨煞不少網民。

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國泰誤植票價的機位讓不少民眾感到相當划算，以越南峴港飛紐約頭等艙為例，只要花約7,700元就可以享受原價約13萬元的頭等艙體驗。雖然國泰航空在發現的第一時間立即關閉訂票系統修正，但在Facebook向旅客正式宣布賣出的錯誤票價機票有效，跌破眾人眼鏡。

這名網友在《旅行雷達》表示，雖然買到越南峴港經香港往芝加哥頭等艙機票，卻在香港飛芝加哥一程，坐上壞掉的座椅。乘客被迫降艙等，導致該段只能乘坐商務艙。不過當他一下飛機，國泰航空便立即在登機口賠償現金51,390港幣，讓其他網友讚不絕口，肯定國泰航空的大方，還開玩笑說「椅子壞掉真是一樁好事呢」！

國泰航空本月27日宣布以49.3億港幣收購大陸海航集團旗下的香港快運，在年底完成交易後，香港快運將成為國泰航空的全資附屬公司，繼續以廉航模式運作服務旅客。

早前國泰航空宣布賣出的錯誤票價機票有效，跌破眾人眼鏡。（國泰航空facebook）

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