【多圖】澳洲B仔超濃髮倒豎似足超級撒亞人　極速爆紅成廣告新寵

澳洲男嬰波士頓（Boston Marin Simich）出生才四個月，卻有一頭茂密的頭髮而且「怒髮衝冠」，小小年紀就成為網紅。 波士頓的母親塔拉（Tara Simich）最近在Instagram公開波士頓的照片，立刻引起注意。波士頓已經獲得拍嬰兒服、嬰兒餅乾廣告的機會。

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澳洲新聞媒體報道，塔拉表示，她產後出院時，大家都瞪著波士頓。後來帶波士頓出門時，許多路人看到他的頭髮，會大吃一驚並停下腳步，有些人還會要求拍波士頓的照片。

波士頓出生於2018年12月4日，體重3.8公斤。塔拉表示，兒子的濃密頭髮基因應該是來自於爸爸史蒂夫（Steve）。塔拉表示，嬰兒洗髮精沒辦法把波士頓的頭髮洗乾淨，所以她用天然成分的成人洗髮精幫他洗頭。塔拉還說，她現在相信，懷有頭髮多的胎兒會造成胃灼熱的傳說。她表示，自己懷波士頓期間出現胃灼熱問題，可是懷波士頓的哥哥時沒有此現象。

波士頓並非第一個因為頭髮濃密而出名的嬰兒。2017年12月，日本女嬰Chanco的濃密黑髮也在網路上引起議論，特別的頭髮讓她成為洗髮精模特兒。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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