巴基斯坦：可靠情報指印度擬4月16日至20日期間施襲

撰文：許懿安
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巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）周日（7日）表示，有「可靠情報」指印度可能在4月16日至20日之間向巴基斯坦發動襲擊。政府已向聯合國安理會五個常任理事國表達其擔憂。
庫雷希沒說明巴基斯坦有何證據，以及他為何能如此具體地指出可能發生襲擊的日期。印度外交部則尚未回應媒體電郵查詢。
印度控制的喀什米爾地區（Indian occupied Kashmir，IoK）2月14日發生自殺式襲擊，至少44名中央後備警察部隊士兵死亡，另有數十人重傷。巴基斯坦的伊斯蘭激進組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad）其後承認責任。
印度一向指控巴基斯坦支持恐怖份子，兩國隨之陷入互相指責。2月18日兩國再爆發衝突，4名印度軍人死亡。當天印度警方派員搜捕武裝份子，雙方發生駁火，導致印方軍人死亡。上述兩宗襲擊都發生印度控制的普爾瓦馬縣（Pulwama）。
印度空軍12架幻像2000戰機2月26日針對巴基斯坦一個由武裝分子控制的營地發動空襲，稱成功剿除所有目標恐怖分子。這是印度第一次對巴基斯坦採取的報復性手術式攻擊。惟巴基斯坦否認事件中有任何傷亡或損失。
印度2月27日發動空襲，擊落一架巴基斯坦空軍的飛機。巴基斯坦外交部同日發聲明，指其空軍戰機空襲印控喀什米爾地區另外擊落兩架印度軍機，一名印度機師一度被俘。他在3月1日獲釋。
（綜合報道）