巴基斯坦：可靠情報指印度擬4月16日至20日期間施襲

巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）周日（7日）表示，有「可靠情報」指印度可能在4月16日至20日之間向巴基斯坦發動襲擊。政府已向聯合國安理會五個常任理事國表達其擔憂。

庫雷希沒說明巴基斯坦有何證據，以及他為何能如此具體地指出可能發生襲擊的日期。印度外交部則尚未回應媒體電郵查詢。