【一分鐘看世界】黑洞「真身」曝光、美歐貿易戰、紐約麻疹疫情

早晨，今天是4月11日，星期四。
炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
黑洞「真身」曝光
人類首張黑洞相片周三（10日）晚上揭曉。全球約200名科學家合作的「事件視界望遠鏡」（EHT）計劃，在多個地方舉行記者會，6個城市包括台北、東京等同步直播。科學家形容這個位於M87星系的黑洞質量極大，是絕對的「怪物」（monster）。但究竟什麼是黑洞？如何拍攝黑洞？這張照片又為何要花費2年時間「沖曬」……（按此閱讀更多）
黑洞首張照片：「事件視界望遠鏡」項目集合了各地望遠鏡，組成一個望遠鏡網絡，以觀察黑洞。（EHT網站）
美歐貿易戰
美國總統特朗普（Donald Trump）周二（9日）在Twitter發文，宣布美國將對價值110億美元（約858億港元）的歐盟產品徵收關稅。美國貿易代表署（United States Trade Representative，USTR）較早前則根據《1974年美國貿易法》第301條款，列出制裁清單，指這是根據世貿裁定歐盟多次補貼空中巴士公司（Airbus）而作出的報復措施。同時，中國與歐盟在第二十一屆中歐峰會上發布聯合聲明，令過去一周以來外界對「歐盟可能拒絕與中國發布聯合聲明」的猜疑消去。本來歐盟是不需要與中國這麼高調地處理此事的，但是因為特朗普……（按此閱讀更多）
美國貿易代表署（United States Trade Representative，USTR）較早前則根據《1974年美國貿易法》第301條款，列出制裁清單，指這是根據世貿裁定歐盟多次補貼空中巴士公司（Airbus）而作出的報復措施。（法新社）
紐約麻疹疫情
麻疹疫情全球肆虐，美國紐約市布魯克林區（Brooklyn）更出現大規模爆發。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周二（9日）宣布，布魯克林部分地區進入「公眾衛生緊急狀態」（public health emergency），下令強制區內民眾接種疫苗，違者可被罰款1000美元（約7800港元）。美國在2000年已宣布麻疹絕跡該國，如今紐約爆發多年來最大規模和最長時間的疫情，部分歸因於民眾拒絕與衛生部門合作，未能抑制社區傳播。另一原因，也與部分極端正統派猶太人對「疫苗禍害」的誤解根深柢固有關……（按此閱讀更多）
以色列大選
以色列三大電視台周三（10日）報道，儘管前總參謀長甘茨（Benny Gantz）支持度與現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）相約，但後者已贏得選舉。他將順利4度連任，也成為以色列71年歷史以來在位最長的總理。內塔尼亞胡早前表示，若再次連任，以色列將會吞併約旦河西岸的猶太人殖民區。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（9日）出席參議院聽證會時，拒絕對以色列吞併西岸殖民區表態，亦無重申支持兩國方案，僅稱留待以色列和巴勒斯坦人民決定解決方案……（按此閱讀更多）
北卡羅來納州氣體爆炸
美國北卡羅來納州（North Carolina）達勒姆市（Durham）周三（10日）發生氣體爆炸，引起大火，有建築物被波及倒塌，至少一死15傷。事件起因，相信是有工程承辦商掘穿一條直徑兩吋長的氣體氣管道……（按此閱讀更多）
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