【一分鐘看世界】阿桑奇之亂、美國對華追加條件？中日經濟對話

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早晨，今天是4月16日，星期二。

多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

阿桑奇之亂

維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）藏身在厄瓜多爾駐倫敦大使館近7年後，上周四（11日）遭英國警方拘捕；厄瓜多爾當局及後更指阿桑奇在館內有多種古怪行為，超出該國的容忍極限；總統莫雷諾更指阿桑奇多次違反庇護條件，企圖把厄瓜多爾駐倫敦大使館用作間諜中心有傳媒取得阿桑奇在館內踩滑板的片段，只見他童心未泯，卻踩得不太純熟。阿桑奇的律師周日（14日）指摘厄瓜多爾政府過去幾日散播謊言，並斥當局的抹黑是想轉移公眾視線。不過，以上的討論在今天而言已沒有意義，或許人們需要問的就僅餘一條問題，阿桑奇的那隻貓，還有人照料嗎……（按此閱讀更多

阿桑奇2017年在大使館的照片，他那時還未開始留鬚，還是那副瀟灑的模樣。（路透社）

美國對華追加條件？

中美本周繼續就貿易進行談判之際，傳中國在考慮應美國要求，將部分對主要農產品徵收的關稅，轉移至其他產品；路透社引述消息人士稱，美國對限制中國產業補貼的條件立場軟化，意味美方在貿易磋商的一個核心目標上讓步。這樣特朗普能在他尋求2020年競選連任之際向國內推銷說，中美達成任何的協議都是美國農民的勝利。美國財長姆努欽上周六（13日）透露，與中國的貿易談判接近結束，希望執行機制能雙向進行。這相比於之前美國的立場來說，是一種重大變化，也是更貼近中國立場的說法……（按此閱讀更多

中美談判：美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）上周六（13日）表示，中美貿易談判已接近最後階段。（路透社）

中日經濟對話

「中日經濟高層對話」周日（14日）於北京舉行，期間日方重點要求解禁日本農產品，而中方則再次強調有關中國電訊商華為問題；日本外相河野太郎表示，中日兩國在北京召開的經濟高層對話中，就解除日本牛肉出口到中國的禁令，達成共識。河野太郎周一（15日）上午在北京與中國國務院總理李克強舉行會談，日方要求中國放寬及取消在在福島核災對日本產品的進口限制……（按此閱讀更多

芬蘭左翼總理

芬蘭大選當地時間周日（14日）結束，並將迎來近20年來的首位左翼總理。現今56歲的社會民主黨黨魁林內（Antti Rinne）宣布勝出。該黨在國會中獲得40席，以些微差距勝過右翼民粹的芬蘭人黨（Finns Party）。林內從政以前曾多次領導工會，有着強硬而兇悍的談判技巧，被稱為「勞工界歹徒」（labor market gangster）……（按此閱讀更多

聖母院大火

國著名景點巴黎聖母院當地時間周一（15日）下午發生大火，濃濃黑煙直衝天際，遠在數公里亦能看到煙霧瀰漫，大批消防員趕到現場搶救。火勢到入夜仍未救熄，現場有400名消防員加緊灌救。教堂標誌性的尖塔更被烈焰包圍，之後折斷塌下；教堂內部的木建築亦起火火警中最少一名消防員受傷，情況嚴重，但未知有無文物損毀，消防正搶救教堂內的無價藝術品……（按此閱讀更多

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