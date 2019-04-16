【一分鐘看世界】阿桑奇之亂、美國對華追加條件？中日經濟對話

早晨，今天是4月16日，星期二。
多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
阿桑奇之亂
維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）藏身在厄瓜多爾駐倫敦大使館近7年後，上周四（11日）遭英國警方拘捕；厄瓜多爾當局及後更指阿桑奇在館內有多種古怪行為，超出該國的容忍極限；總統莫雷諾更指阿桑奇多次違反庇護條件，企圖把厄瓜多爾駐倫敦大使館用作間諜中心。有傳媒取得阿桑奇在館內踩滑板的片段，只見他童心未泯，卻踩得不太純熟。阿桑奇的律師周日（14日）指摘厄瓜多爾政府過去幾日散播謊言，並斥當局的抹黑是想轉移公眾視線。不過，以上的討論在今天而言已沒有意義，或許人們需要問的就僅餘一條問題，阿桑奇的那隻貓，還有人照料嗎……（按此閱讀更多）
阿桑奇2017年在大使館的照片，他那時還未開始留鬚，還是那副瀟灑的模樣。（路透社）
美國對華追加條件？
中美本周繼續就貿易進行談判之際，傳中國在考慮應美國要求，將部分對主要農產品徵收的關稅，轉移至其他產品；路透社引述消息人士稱，美國對限制中國產業補貼的條件立場軟化，意味美方在貿易磋商的一個核心目標上讓步。這樣特朗普能在他尋求2020年競選連任之際向國內推銷說，中美達成任何的協議都是美國農民的勝利。美國財長姆努欽上周六（13日）透露，與中國的貿易談判接近結束，希望執行機制能雙向進行。這相比於之前美國的立場來說，是一種重大變化，也是更貼近中國立場的說法……（按此閱讀更多）
中美談判：美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）上周六（13日）表示，中美貿易談判已接近最後階段。（路透社）
中日經濟對話
「中日經濟高層對話」周日（14日）於北京舉行，期間日方重點要求解禁日本農產品，而中方則再次強調有關中國電訊商華為問題；日本外相河野太郎表示，中日兩國在北京召開的經濟高層對話中，就解除日本牛肉出口到中國的禁令，達成共識。河野太郎周一（15日）上午在北京與中國國務院總理李克強舉行會談，日方要求中國放寬及取消在在福島核災對日本產品的進口限制……（按此閱讀更多）
芬蘭左翼總理
芬蘭大選當地時間周日（14日）結束，並將迎來近20年來的首位左翼總理。現今56歲的社會民主黨黨魁林內（Antti Rinne）宣布勝出。該黨在國會中獲得40席，以些微差距勝過右翼民粹的芬蘭人黨（Finns Party）。林內從政以前曾多次領導工會，有着強硬而兇悍的談判技巧，被稱為「勞工界歹徒」（labor market gangster）……（按此閱讀更多）
聖母院大火
法國著名景點巴黎聖母院當地時間周一（15日）下午發生大火，濃濃黑煙直衝天際，遠在數公里亦能看到煙霧瀰漫，大批消防員趕到現場搶救。火勢到入夜仍未救熄，現場有400名消防員加緊灌救。教堂標誌性的尖塔更被烈焰包圍，之後折斷塌下；教堂內部的木建築亦起火。火警中最少一名消防員受傷，情況嚴重，但未知有無文物損毀，消防正搶救教堂內的無價藝術品……（按此閱讀更多）
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