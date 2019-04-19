【通俄門】特朗普：「通俄門」調查遊戲已玩完

美國司法部周四（18日）公開特別檢察官米勒（Robert Muller）的「通俄門」報告「刪節版」，指總統特朗普的競選團隊並無勾結俄羅斯，但無法證明他有無妨礙司法公正。 成功「甩身」的特朗普表現風騷，又Twitter上重申，他和競選團隊沒有與俄羅斯勾結，又指調查「通俄門」的遊戲已經結束。

特朗普出席活動時表示，享受美好的一天，又斥「通俄門」調查是一場騙局，不應該再發生在之後的總統身上。他又在Twitter指，對憎恨他的人及激進民主黨人士而言，調查「通俄門」的遊戲已經結束。特朗普的律師團隊就形容報告是「全面勝利」。

民主黨領袖、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在報告公開後發表聯署聲明，表示對司法部長巴爾（William Barr）的解說感到懷疑。眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）表示已去信予米勒，要求他到國會出席聽證會，又指摘巴爾的言論不誠實和誤導。

報告指出，特朗普曾在2017年6月指示前白宮法律顧問麥克加恩（Don McGahn）致電代理司法部長，指米勒負責調查工作存在利益衝突，必須被開除。不過，米勒在報告中指，未能證明特朗普妨礙司法公正，但亦不能夠證明他是清白。巴爾與司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）則判斷為沒有足夠證據顯示特朗普有妨礙司法公正。

（綜合報道）